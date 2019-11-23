Під Посольствами Росії у містах України пройшли акції до Дня пам'яті жертв Голодомору: фото

Активісти 23 листопада до Дня пам'яті жертв Голодомору провели акції під Посольствами Росії у Києві, Харкові, Львові та Одеси.

Основна мета акції – нагадати "дітовбивцям хто винен у смертях мільйонів українців під час Голодомору".

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Київ

Активісти наклеїли на паркан, що оточує посольство РФ у Києві, плакати різного розміру із надписами "Голодомор 1932-1933. Пам'ятаємо. Помстимось", повідомляє "Укрінформ".



Активісти наклеїли плакати на паркан Посольства РФ



Так виглядає плакат

Участь в акції у Києві, зокрема, взяли представники громадської організації "Об’єднання добровольців".

Харків

Окрім того, схожа акція відбулася у Харкові, пише "Громадське".



У Харкові активісти також наклеїли плакати на будівлю Посольства РФ

В акції протесту взяли участь представники "Об’єднання добровольців", активісти "Всесвітнього Руху Патріотів України", члени "Фрайкору" та ветерани бойових дій на Донбасі.

Це прямий зв'язок між минулим і теперішнім часом. Від Росії завжди відходили воєнні дії – це історичний факт: Фінляндія, Чехословаччина, Сирія. Якщо будемо пам'ятати, не буде повторюватися те ж саме,

– вважає ветеран війни на Донбасі Олександр Оніщук.

Наприкінці акції активісти розклеїли листівки на паркані біля будівлі консульства з написом: "Тоді їх міг врятувати хліб, тепер нас врятує пам'ять".



Плакати активістів у Харкові

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Львів

У Львові близько 50 представників "Об’єднання добровольців" та "Всесвітнього Руху Патріотів України також пікетували російське консульство.

Ми нагадуємо, що в Голодоморі винна саме Росія. Тому ми прийшли до російського консульства. У цей день важливо згадати, пом'янути тих людей, які загинули в часи Голодомору,

– додав Сергій Небельський.

Пікетувальники розклеїли листівки на паркані будівлі з написом "Голодомор. Пам’ятаємо. Помстимось".

Усі заходи пройшли мирно, до активістів ніхто з Посольства не виходив.

День пам'яті жертв Голодомору вшановують щороку у четверту суботу листопада. Традиційно цього дня люди відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.

Що відомо про Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей.



Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні: