Під Посольствами Росії у містах України пройшли акції до Дня пам'яті жертв Голодомору: фото
Активісти 23 листопада до Дня пам'яті жертв Голодомору провели акції під Посольствами Росії у Києві, Харкові, Львові та Одеси.
Основна мета акції – нагадати "дітовбивцям хто винен у смертях мільйонів українців під час Голодомору".
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Київ
Активісти наклеїли на паркан, що оточує посольство РФ у Києві, плакати різного розміру із надписами "Голодомор 1932-1933. Пам'ятаємо. Помстимось", повідомляє "Укрінформ".
Активісти наклеїли плакати на паркан Посольства РФ
Так виглядає плакат
Участь в акції у Києві, зокрема, взяли представники громадської організації "Об’єднання добровольців".
Харків
Окрім того, схожа акція відбулася у Харкові, пише "Громадське".
У Харкові активісти також наклеїли плакати на будівлю Посольства РФ
В акції протесту взяли участь представники "Об’єднання добровольців", активісти "Всесвітнього Руху Патріотів України", члени "Фрайкору" та ветерани бойових дій на Донбасі.
Це прямий зв'язок між минулим і теперішнім часом. Від Росії завжди відходили воєнні дії – це історичний факт: Фінляндія, Чехословаччина, Сирія. Якщо будемо пам'ятати, не буде повторюватися те ж саме,
– вважає ветеран війни на Донбасі Олександр Оніщук.
Наприкінці акції активісти розклеїли листівки на паркані біля будівлі консульства з написом: "Тоді їх міг врятувати хліб, тепер нас врятує пам'ять".
Плакати активістів у Харкові
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Львів
У Львові близько 50 представників "Об’єднання добровольців" та "Всесвітнього Руху Патріотів України також пікетували російське консульство.
Ми нагадуємо, що в Голодоморі винна саме Росія. Тому ми прийшли до російського консульства. У цей день важливо згадати, пом'янути тих людей, які загинули в часи Голодомору,
– додав Сергій Небельський.
Пікетувальники розклеїли листівки на паркані будівлі з написом "Голодомор. Пам’ятаємо. Помстимось".
Усі заходи пройшли мирно, до активістів ніхто з Посольства не виходив.
День пам'яті жертв Голодомору вшановують щороку у четверту суботу листопада. Традиційно цього дня люди відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.
Що відомо про Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей.
Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.
Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:
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