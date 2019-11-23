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      Під Посольствами Росії у містах України пройшли акції до Дня пам'яті жертв Голодомору: фото

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      Акція під Посольством РФ у Києві / ukrinform.ua

      Активісти 23 листопада до Дня пам'яті жертв Голодомору провели акції під Посольствами Росії у Києві, Харкові, Львові та Одеси.

      Основна мета акції – нагадати "дітовбивцям хто винен у смертях мільйонів українців під час Голодомору".

      Важливо: Українці не пробачать: Зеленський та інші політики вшанували пам'ять жертв Голодомору – фото

      Київ

      Активісти наклеїли на паркан, що оточує посольство РФ у Києві, плакати різного розміру із надписами "Голодомор 1932-1933. Пам'ятаємо. Помстимось", повідомляє "Укрінформ".

      київ посольство рф
      Активісти наклеїли плакати на паркан Посольства РФ

      посольство рф київ голодомор
      Так виглядає плакат

      Участь в акції у Києві, зокрема, взяли представники громадської організації "Об’єднання добровольців".

      Харків

      Окрім того, схожа акція відбулася у Харкові, пише "Громадське".

      харків посольство рф
      У Харкові активісти також наклеїли плакати на будівлю Посольства РФ

      В акції протесту взяли участь представники "Об’єднання добровольців", активісти "Всесвітнього Руху Патріотів України", члени "Фрайкору" та ветерани бойових дій на Донбасі.

      Це прямий зв'язок між минулим і теперішнім часом. Від Росії завжди відходили воєнні дії – це історичний факт: Фінляндія, Чехословаччина, Сирія. Якщо будемо пам'ятати, не буде повторюватися те ж саме,
      – вважає ветеран війни на Донбасі Олександр Оніщук.

      Наприкінці акції активісти розклеїли листівки на паркані біля будівлі консульства з написом: "Тоді їх міг врятувати хліб, тепер нас врятує пам'ять".

      харків ативісти рф посольство голодомор
      Плакати активістів у Харкові

      Зверніть увагу: Світ вшановує пам'ять жертв Голодомору: фото, відео

      Львів

      У Львові близько 50 представників "Об’єднання добровольців" та "Всесвітнього Руху Патріотів України також пікетували російське консульство.

      Ми нагадуємо, що в Голодоморі винна саме Росія. Тому ми прийшли до російського консульства. У цей день важливо згадати, пом'янути тих людей, які загинули в часи Голодомору,
      – додав Сергій Небельський.

      Пікетувальники розклеїли листівки на паркані будівлі з написом "Голодомор. Пам’ятаємо. Помстимось".

      Усі заходи пройшли мирно, до активістів ніхто з Посольства не виходив.

      День пам'яті жертв Голодомору вшановують щороку у четверту суботу листопада. Традиційно цього дня люди відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.

      Що відомо про Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей.

      Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

      Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:

       

      Голодомор в Україні: як світ дізнався про моторошний геноцид
      сьогодні
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Історія СРСР Голодомор Україна – Росія Новини України Новини Росії Жертви Новини Києва Новини Львова Новини Одеси
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