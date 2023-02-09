Це і є підготовка до нашого контрнаступу, – майор ЗСУ про нарощення постачання зброї

Росія хоче швидше розпочати наступ на Сході, бо боїться, що незабаром до України надійде західне озброєння та танки. Адже, як тільки ми накопичимо новітню зброю, ми будемо виганяти ворогів та підемо в контрнаступ.

Про це 24 Каналу сказав військовий аналітик та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Він оцінив можливість надання Україні далекобійних ракет від Британії.

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Аналітик наголосив, що зараз цікаво спостерігати за тим, як певні країни по черзі стають лідерами з постачання якогось озброєння.

Він пригадав, що так було з танками – поки одні країни вагалися, американці сказали, що будуть постачати нам Abrams, після цього інші держави теж почали приймати рішення про надання танків.

Те ж саме може буде і з далекобійними ракетами. Якщо Британія вже прийняла для себе таке рішення і незабаром цю зброю ми побачимо в Україні, то і ATACMS та інші ракети, які можуть вражати ціль на 300 кілометрів, може з'явитися на нашому озброєнні,

– заявив Гетьман.

На його думку, по великому рахунку, можна вважати, що це і є підготовка до нашого контрнаступу.

"Можливо, саме тому наші партнери говорили, щоб ми не поспішали з наступом, щоб ми мали час отримати відповідне озброєння", – припустив військовий аналітик.

Гетьман розповів про постачання західного озброєння: відео



Він зазначив, що ракета середньої дальності по міжнародних документах вважається ракетою, дальністю до 500 кілометрів. Такі домовленості колись були підписані, але США вийшли з них, бо Радянський Союз не виконував умови.

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