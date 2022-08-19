Підготовка до ракетних обстрілів чи оборона: Мусієнко пояснив, з чим пов'язане перекидання С-300

росія регулярно накопичує системи протиповітряної оборони на авіацію довкола наших кордонів. Про це говорив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що справедливості заради, варто відзначити, що таке переміщення зброї та техніки відбувається постійно.

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Саме із авіації, як свідчить практика, росіяни завдавали найбільшу кількість ударів по території України. Тому цього справді варто остерігатись в першу чергу,

– зазначає Мусієнко.

Щодо масового перекидання систем С-300, то це робиться виключно для того, аби прикривати ці літаки, переконаний Мусієнко.

"Після "бавовни" у Криму та випадку на аеродромі Зябрівки, окупанти вирішили так захистити повітряний простір", – додає він.

Детальніше про те, чому росіяни стягують системи С-300 навколо кордонів: дивіться відео

Вибухи у Криму – коротко