Підготовка до ракетних обстрілів чи оборона: Мусієнко пояснив, з чим пов'язане перекидання С-300
росія регулярно накопичує системи протиповітряної оборони на авіацію довкола наших кордонів. Про це говорив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що справедливості заради, варто відзначити, що таке переміщення зброї та техніки відбувається постійно.
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Саме із авіації, як свідчить практика, росіяни завдавали найбільшу кількість ударів по території України. Тому цього справді варто остерігатись в першу чергу,
– зазначає Мусієнко.
Щодо масового перекидання систем С-300, то це робиться виключно для того, аби прикривати ці літаки, переконаний Мусієнко.
"Після "бавовни" у Криму та випадку на аеродромі Зябрівки, окупанти вирішили так захистити повітряний простір", – додає він.
Детальніше про те, чому росіяни стягують системи С-300 навколо кордонів: дивіться відео
Вибухи у Криму – коротко
- На тимчасово окупований Кримський півострів у серпні прийшла війна, хоча в росії були впевнені, що цього не станеться. Перша "бавовна" сталася 9 серпня в Новофедорівці, де військовий аеродром росіян Саки. Унаслідок "бавовни" було знищено від 8 до 24 російських літаків.
- Вдруге в Криму було неспокійно 16 серпня. Тоді "бавовна" завітала у Джанкойський район, внаслідок чого було пошкоджено залізницю і трансформаторну станцію. Також повідомлялося про вибухи у військовій частині окупантів.
- Ввечері 18 серпня повідомлялося про вибухи в Керчі біля кримського мосту. Також близько 4 вибухів пролунало на аеродромі Бельбек.