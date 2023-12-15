Підрив гранат на Закарпатті: як відреагував Зеленський на шокуючий вчинок депутата

Володимир Зеленський прибув до Львова. Там президент записав традиційне звернення до українців, в якому згадав трагедію у селі Керецьки.

Володимир Зеленський прокоментував підрив депутатом гранат на Закарпатті. Нагадаємо, що цей інцидент стався у п'ятницю, 15 грудня, у селі Керецьки.

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Що сказав Зеленський про вибухи на Закарпатті

Зеленський заявив, що 15 грудня на брифінгу за підсумками Конгресу місцевих та регіональних влад виступили голова СБУ Василь Малюк та голова МВС Ігор Клименко.

На Конгресі сьогодні голова Служби безпеки України доповів про затримання в Одесі, у Херсонській області, у Дніпрі колаборантів. Про інші операції Служби. Міністр внутрішніх справ доповів щодо трагедії в Закарпатті. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Голова обласної адміністрації доповів деталі,

– сказав президент України.

Президент також нагадав, що війна триває. Він назвав дуже важливим те, щоб уряд був у постійній комунікації з місцевим самоврядуванням, а керівники у громадах розуміли, яка нині ситуація в Україні та наскільки зараз важливо бути повністю зосередженими на обороні та допомозі людям.

Дбати про наших воїнів, дбати про всіх наших людей – це обов’язково на всіх рівнях влади. І у владі на місцях також,

– наголосив голова держави.

Що сказали в МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нещодавно повідомив, що вдома у депутата, який підірвав гранати на сесії у селі Керецьки, знайшли записку. З цієї записки виходить, що чоловік діяв не спонтанно.

Депутат протягом певного часу готувався до цього. Голова МЗС не конкретизував, бо існує таємниця слідства.

Що відомо про вибухи на Закарпатті