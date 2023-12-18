Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: з'явилось відео, що передувало трагедії

Депутат Сергій Батрин 15 грудня підірвав три гранати у Керецьківській сільській раді на Закарпатті. Частина суперечки, яка передувала трагедії, потрапила на відео.

На кадрах видно, як військовий та депутат Батрин сперечаються з іншими учасниками засідання. Варто зауважити, що раніше ЗМІ писали, що причиною інциденту була суперечка через надбавку і премії голові сільради, обраному від вже забороненої в Україні проросійської партії "ОПЗЖ".

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Що нового відомо про трагедію

На кадрах, знятих не у день трагедії, чутно, як військовий каже, що він не заздрить депутатам, коли з фронту повернуться військові. На що з залу лунає питання, чи це погрози. На що військовий вказує на психологічний стан бійців.

Візьміть совість і внесіть її в цю громаду, а не створюйте такі концерти. Війна ще не закінчилась, мені соромно, на другому році війни нічого не змінюється, ви бюджетники отримуєте зарплатню завдяки нам. Не буде нас – вас не буде,

– заявив військовий.

Він додав, що "робота голови за премії – це піти й вирішити питання, сказати у нас є 20 осіб, купіть нам хоча б квадрокоптер, тепловізор".

Біля нього увесь цей час стоїть депутат Сергій Батрин. Журналіст розповів, що згодом депутат вкотре прийшов на засідання Керецьківської сільської ради та розкидав гранати. Однак уточнив, що це опубліковане відео знято не в день вибуху.

Відео перед підривом гранат на Закарпатті

Що відомо про трагедію на Закарпатті

15 грудня під час засідання Керецьківської сільської ради Хустського району Закарпатської області депутат Сергій Батрин підірвав три гранати. Внаслідок трагедії 26 людей зазнали поранень, з них 6 – перебували у важкому стані. У реанімації перебував й сам депутат.

Батрин прийшов до свідомості тільки 16 грудня. Місцеві журналісти писали, що його вже допитувала поліція.

На жаль, наступного дня після трагедії в лікарні помер один з поранених – 55-річний депутат із села Березників Віктор Павлович Пряділя. Раніше йому ампутували ногу. Він був в реанімації у важкому стані.

Згодом повідомили, що одним з поранених є військовий на протезах Василь Штефко. Він розповів журналістам, що перші дві гранати підривника закотились йому під стілець. Військовий перебуває в лікарні з осколковими пораненнями м'яких тканин.

Вже 17 грудня депутату Сергію Батрину обрали запобіжний захід – 2 місяці під вартою без можливості внести заставу.

Справу кваліфікували як терористичний акт. Проте Офіс генпрокурора повідомив, що через смерть одного з поранених справу можуть перекваліфікувати. Зокрема, на вчинення терористичного акту, що призвело до загибелі людини.

Раніше місцеві журналісти писали, що за декілька хвилин до інциденту Батрин висловив обурення своїм колегам по сільраді. Адже вони в умовах війни підтримали 50% окладу та щомісячну премію у розмірі 100% посадового окладу для сільського голови.