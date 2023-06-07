Із заблокованої 9-поверхівки витягають людей: як живе Херсон після підриву Каховської ГЕС

Після підриву Каховської ГЕС 6 червня в Херсонській області почалося підтоплення цілих населених пунктів. Зокрема й Херсона.

Протягом ночі ситуація в Херсоні змінилась кардинально. Затоплена величезна частина нижнього старого міста. Про це 24 Каналу розповів редактор херсонського порталу "Мост" Сергій Нікітенко.

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Розлилась річка, що пересохла 10 років тому

Декілька районів Херсона опинилися у воді. Меншою мірою постраждав приватний сектор. А от набережна на проспекті Ушакова, морський порт, вулиці Богородицька і Петренка – сильно підтоплені.

Вчора вдень я по вулиці Петренка ще їздив автівкою, а ввечері вона вже була затоплена. А сьогодні по ній плавають човни. Рятувальники та військові вмовляють людей виїжджати, витягають з домівок, тому що в цих будинках вже затоплені нижні поверхи,

– повідомив редактор порталу "Мост".

У Шуменському мікрорайоні Херсона дуже розлилась річка Веревчина, яка майже пересохла років 10 тому. Проте зараз в ній значно піднявся рівень води, і через це затоплена частина селища Зимівник та частина Шуменського мікрорайону.

"Люди на рибацьких човнах, волонтери, мешканці сусідніх будинків витягають людей з 9-поверхівки, яка з ночі з усіх боків була заблокована водою. Зараз з будинку намагаються евакуювати лежачу жінку. Для цього підтягнули великий човен", – наголосив Нікітенко.

Паніки немає

Водночас в центрі Херсона – зовсім інше життя: працюють кав'ярні, рухаються тролейбуси, люди чекають на зупинках транспорту. Життя в місті не зупинилось після підриву Каховської ГЕС.

"Жодної паніки в Херсоні взагалі немає. Хоча зрозуміло, люди в яких постраждало майно, в розпачі. Але їм дуже допомагають жителі Херсона – просто вишукуються в черги для цього. Привозять їжу, воду, все необхідне. Ба більше, зі всієї України везуть до Херсона допомогу", – відзначив редактор порталу "Мост".

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Росіяни не рятують людей

На окупованому лівому березі Дніпра вчора вночі почалося сильне затоплення Олешок. Зараз зв'язку з містом немає. Останній раз вдалося поспілкуватися з місцевими вчора, приблизно опівночі, і тоді там ще було сухо.

Проте вже вночі люди сиділи на дахах будинків через підтоплення. Їх намагалися звідти зняти цивільні, які підпливали на човнах. Росіяни ж нічого не роблять для порятунку людей,

– зазначив Сергій Нікітенко.

Також затоплення почалося в Голій Пристані – в громаді постраждали декілька сіл, зокрема, Стара Збур'ївка.

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