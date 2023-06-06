Людських жертв немає, – Данілов про ситуацію з підривом Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Зараз ситуація під контролем. Жертв ні серед цивільного населення, ні серед військових немає. Станом на 20 годину евакуювали приблизно півтори тисячі людей.

Про це 24 Каналу повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. Він зауважив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС є підтоплення житлових будівель.

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Водосховище припинить своє існування

Олексій Данілов розповів, що коли відбувся підрив, о 2:50 було проінформовано вище військово політичне керівництво України. Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО зібрати екстрене засідання.

Будемо дуже уважно слідкувати за подіями, як вони будуть розвиватися далі. Є математичні розрахунки, як можуть розвиватися події. Але вода – це така стихія, яку вкрай складно спрогнозувати,

– підкреслив він.

Секретар Ради національної безпеки й оборони зазначив, що за 3 – 4 дні Каховське водосховище, на жаль, припинить своє існування. На який час – залежатиме від обставин після війни.

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