Підривають авто та "зливають" адреси: партизани на Херсонщині щодня передають "привіт" росіянам

Партизанський рух на Херсонщині дуже активно провадить свою діяльність. Чи не щодня відбуваються підриви авто колаборантів, ще частіше з’являються фото листівок, які розміщені по цілому Херсону.

Про це 24 каналу розповіла кореспондентка із Херсону Марина Савченко. Вона також додала, що партизани щодня передають "привіт", все місто у листівках, на яких чітко зазначено, що чекає на кожного гауляйтера.

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Час від часу партизани підривають автівки, також наш партизанський рух записує відео у яких розповідає адреси колаборантів,

– зазначила кореспондентка Марина Савченко.

Контрнаступальні дії ЗСУ на Херсонщині

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк пояснила, що ворог артилерією та ракетами обстрілює території, які щойно звільнили ЗСУ або ті, які не були під окупацією. Так загарбники намагаються психологічно тиснути на українців.

Саме тому зараз не оголошують, які населені пункти вже вдалось звільнити нашим військовим. Водночас підкреслила, що ЗСУ просуваються, і люди на звільнених територіях щиро вдячні нашим військовим.

Наталія Гуменюк також додала, що поки триває військова операція, вона закликає абсолютно всіх зберігати спокій та чекати на офіційні повідомлення, оскільки лише військові знають, де вони, куди просуваються та які успіхи мають.

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Що відомо про події на території тимчасово окупованої Херсонщини

Російські військові не можуть поділити владу на тимчасово окупованій Херсонщині. Зокрема, перестрілки зафіксували у Чорнобаївці та Новій Каховці. Загарбники починають сходити з розуму від страху. Вони скаржаться, що їх постійно обстрілюють українські військові.

Окупанти мінують Херсонську область боєприпасами з 50-х років минулого століття. В українській розвідці зауважують, що снаряди мали знищити, однак російське командування присвоїло кошти на утилізацію та передало небезпечний вантаж передовим підрозділам загарбників для мінування оборонних позицій.

На Херсонщині активізувався партизанський рух, тож російські бойовики невдоволені. Наприклад, у Херсоні підірвали автівку начальника виправної колонії №90 Соболєва, який перейшов на бік окупантів на початку повномасштабного вторгнення.

Місцеві жителі попереджають незваних гостей, що ЗСУ зовсім близько, а от тікати до Росії вже пізно. Окупанти пошкодують, що прийшли на українські землі.