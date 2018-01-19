Підсумковий випуск новин за 21:00: Головне про стрілянину в Одесі. Кандидат на пост голови НБУ

У підсумковому випуску новин за 19 січня станом на 21:00 – внаслідок стрілянини в центрі Одеси троє поліцейських поранено, один з яких помер в лікарні; зловмисника, який відкрив вогонь – убито. Як у Верховній Раді відреагували на пропозицію президента Порошенка зробити головою НБУ Якова Смолія.

Також у випуску: На Одещині півторарічна дитина, яка не мала щеплення від кору, померла. У Міністерстві охорони здоров'я батьків-противників вакцинування пропонують карати. Чи допоможе прийнятий вчора закон виконати план з приватизації в Україні. Репортаж із зони АТО.