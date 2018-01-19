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СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Головне про стрілянину в Одесі. Кандидат на пост голови НБУ

Випуск новин 22:02, 19 січня 239 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 19 січня станом на 21:00 – внаслідок стрілянини в центрі Одеси троє поліцейських поранено, один з яких помер в лікарні; зловмисника, який відкрив вогонь – убито. Як у Верховній Раді відреагували на пропозицію президента Порошенка зробити головою НБУ Якова Смолія.

Також у випуску:

На Одещині півторарічна дитина, яка не мала щеплення від кору, померла. У Міністерстві охорони здоров'я батьків-противників вакцинування пропонують карати.

Чи допоможе прийнятий вчора закон виконати план з приватизації в Україні.

Репортаж із зони АТО.

Теги: Новини політики Стрілянина в Одесі Жертви Випуск новин Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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