Підсумковий випуск новин за 21:00: Нагорода для іноземок від Зеленського. Прибирання в Запоріжжі

У підсумковому випуску за 24 листопада станом на 21:00 – Зеленський нагородив двох іноземок за твори про Голодомор. Відповідний указ очільник держави підписав напередодні. У Запоріжжі тамтешні мешканці озброїлися величезними мішками і пішли збирати сміття. І назбирали таких аж дві сотні.

Також у випуску: Ведмеді у притулку під Львовом готуються до зимової сплячки. За життя уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби та його старшого сина Тимофія борються медики. Мальтійське судно, на якому працював український моряк, потрапило в шторм.