Підсумковий випуск новин за 21:00: Нагорода для іноземок від Зеленського. Прибирання в Запоріжжі
У підсумковому випуску за 24 листопада станом на 21:00 – Зеленський нагородив двох іноземок за твори про Голодомор. Відповідний указ очільник держави підписав напередодні. У Запоріжжі тамтешні мешканці озброїлися величезними мішками і пішли збирати сміття. І назбирали таких аж дві сотні.
Також у випуску:
Ведмеді у притулку під Львовом готуються до зимової сплячки.
За життя уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби та його старшого сина Тимофія борються медики.
Мальтійське судно, на якому працював український моряк, потрапило в шторм.
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