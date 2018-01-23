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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Підсумковий випуск новин за 21:00: Наслідки гуляння. Ситуація на позиціях військових в зоні АТО

Випуск новин 22:03, 23 січня 343 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 23 січня станом на 21:00 – херсонські поліцейські на святкуванні дня народження свого колеги викинули людину з 5 поверху. Українські військові спалили ворожу російську техніку під Горлівкою.

Також у випуску:

У Страсбурзі триває другий день зимової сесії ПАРЄ.

На Дніпропетровщині горе-мати покалічила свою 11-місячну доньку.

Голові державної аудиторської служби Лідії Гавриловій вручили підозру в незаконному збагаченні. Це кримінальне провадження розслідують НАБУ і САП.

Теги: Поліція Кримінальні новини ПАРЄ Випуск новин НАБУ САП
Джерело: 24 Канал
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