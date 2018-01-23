Підсумковий випуск новин за 21:00: Наслідки гуляння. Ситуація на позиціях військових в зоні АТО

У підсумковому випуску новин за 23 січня станом на 21:00 – херсонські поліцейські на святкуванні дня народження свого колеги викинули людину з 5 поверху. Українські військові спалили ворожу російську техніку під Горлівкою.

Також у випуску: У Страсбурзі триває другий день зимової сесії ПАРЄ. На Дніпропетровщині горе-мати покалічила свою 11-місячну доньку. Голові державної аудиторської служби Лідії Гавриловій вручили підозру в незаконному збагаченні. Це кримінальне провадження розслідують НАБУ і САП.