Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація на фронті. Україна як головний союзник США поза НАТО

У підсумковому випуску новин за 1 червня станом на 21:00 – ворог на Сході стягує військову техніку до мирних кварталів міст та селищ Донеччини. Одну з таких схованок бойовиків зафіксувала місія ОБСЄ. Україна – головний союзник США поза НАТО. Законопроект, який дозволить закріпити за нашою державою такий важливий статус, внесли на розгляд американського Конгресу.

Також у випуску: Як українські хіти не лише розривають YouTube, але й закордонні чарти. У Харкові три роки поспіль День захисту дітей відзначають флешмобом. У Києві відбувся марш за звільнення українців з полону Росії. Активісти збирають голоси за дефібрилятори в метро.

Джерело: 24 канал