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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація на фронті. Україна як головний союзник США поза НАТО

      Випуск новин 276

      У підсумковому випуску новин за 1 червня станом на 21:00 – ворог на Сході стягує військову техніку до мирних кварталів міст та селищ Донеччини. Одну з таких схованок бойовиків зафіксувала місія ОБСЄ. Україна – головний союзник США поза НАТО. Законопроект, який дозволить закріпити за нашою державою такий важливий статус, внесли на розгляд американського Конгресу.

      Також у випуску:

      Як українські хіти не лише розривають YouTube, але й закордонні чарти.

      У Харкові три роки поспіль День захисту дітей відзначають флешмобом.

      У Києві відбувся марш за звільнення українців з полону Росії.

      Активісти збирають голоси за дефібрилятори в метро.

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      Теги: Новини України Україна – Росія ОБСЄ Війна на Донбасі Новини США НАТО Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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