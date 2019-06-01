Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація на фронті. Україна як головний союзник США поза НАТО
У підсумковому випуску новин за 1 червня станом на 21:00 – ворог на Сході стягує військову техніку до мирних кварталів міст та селищ Донеччини. Одну з таких схованок бойовиків зафіксувала місія ОБСЄ. Україна – головний союзник США поза НАТО. Законопроект, який дозволить закріпити за нашою державою такий важливий статус, внесли на розгляд американського Конгресу.
Також у випуску:
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Активісти збирають голоси за дефібрилятори в метро.
Джерело: 24 канал
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