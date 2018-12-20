Підсумковий випуск новин за 22:00: Протести прихожан УПЦ МП. Рішення щодо мораторію на землю

У підсумковому випуску новин за 20 грудня станом на 22:00 – віряни Московського патріархату влаштували акцію протесту біля Верховної Ради. Вимагають, аби депутати не змінювали назву на Російську православну церкву. Депутати Верховної Ради продовжили мораторій на землю. Заборона на продаж паїв продовжили до 2020 року.

Також у випуску: Під час щорічної прес-конференції Путін звинуватив Україну у конфлікті в Азовському морі. Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі загинув один український захисник. Українцям масово шлють платіжки з чималими сумами.