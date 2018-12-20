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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Протести прихожан УПЦ МП. Рішення щодо мораторію на землю

      Випуск новин 163 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 20 грудня станом на 22:00 – віряни Московського патріархату влаштували акцію протесту біля Верховної Ради. Вимагають, аби депутати не змінювали назву на Російську православну церкву. Депутати Верховної Ради продовжили мораторій на землю. Заборона на продаж паїв продовжили до 2020 року.

      Також у випуску:

      Під час щорічної прес-конференції Путін звинуватив Україну у конфлікті в Азовському морі.

      Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі загинув один український захисник.

      Українцям масово шлють платіжки з чималими сумами.

      Теги: Новини України Випуск новин УПЦ МП Протести Ринок землі Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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