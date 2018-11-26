Підсумковий випуск новин за 22:00: Рада прийняла закон про воєнний стан. Пікети консульств РФ

У підсумковому випуску новин за 26 листопада станом на 22:00 – Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Відповідне рішення підтримало 276 депутатів. По всій країні люди вийшли на акції протесту під представництва Росії. Зокрема, дипустанови пікетували в Одесі, Харкові та Львові.

Також у випуску: Пропозицію Росії розглянути інцидент в Керченській протоці як порушення Україною кордонів федерації не підтримали в Радбезі ООН. Олег Сенцов відновлюється після голодування, але на черговому медогляді лікарі виявили зміни у нирках, серці та печінці. Російські військові незаконно затримали три українські кораблів, поранено шестеро українців