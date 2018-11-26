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      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Рада прийняла закон про воєнний стан. Пікети консульств РФ

      Випуск новин 614 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 26 листопада станом на 22:00 – Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Відповідне рішення підтримало 276 депутатів. По всій країні люди вийшли на акції протесту під представництва Росії. Зокрема, дипустанови пікетували в Одесі, Харкові та Львові.

      Також у випуску: 

      Пропозицію Росії розглянути інцидент в Керченській протоці як порушення Україною кордонів федерації не підтримали в Радбезі ООН.

      Олег Сенцов відновлюється після голодування, але на черговому медогляді лікарі виявили зміни у нирках, серці та печінці.

      Російські військові незаконно затримали три українські кораблів, поранено шестеро українців

       

      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Верховна Рада Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 26 листопада
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