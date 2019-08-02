Підсумковий випуск новин за 22:00: Зеленський у Івано-Франківську. Богдан не йде у відставку

У випуску новин за 2 серпня станом на 22:00 – Володимир Зеленський відвідав Івано-Франківськ і призначив нового голову області – Дениса Шмигаля. Президент також дав завдання, щоб через півтора року в місті з'явився міжнародний аеропорт. Богдан дійсно писав заяву на звільнення, але йти з посади не збирається. А все для того, аби президент міг звільнити його будь-якої хвилини.

Також у випуску: Новообрані депутати від "Слуги народу" поділилися враженнями від навчання у Трускавці. Суддям Окружного адмінсуду столиці закидають перевищення влади та шахрайство, Павло Вовк отримав підозру. Портнов відсудив у держави сім мільйонів гривень. Індонезію сколихнули потужні сейсмічні поштовхи магнітудою 7 балів.

Джерело: 24 канал