Підсумковий випуск новин за 22:00: Зеленський у Івано-Франківську. Богдан не йде у відставку
У випуску новин за 2 серпня станом на 22:00 – Володимир Зеленський відвідав Івано-Франківськ і призначив нового голову області – Дениса Шмигаля. Президент також дав завдання, щоб через півтора року в місті з'явився міжнародний аеропорт. Богдан дійсно писав заяву на звільнення, але йти з посади не збирається. А все для того, аби президент міг звільнити його будь-якої хвилини.
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Джерело: 24 канал
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