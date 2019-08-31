Підсумковий випуску новин за 21:00: Роковини загибелі моряків. Меморандум України, Польщі і США
У підсумковому випуску новин за 31 серпня станом на 21:00 – рівно п'ять років тому в Азовському морі загинули. Російські війська із артилерії обстріляли катер морської охорони "Гриф". Україна, Польща та США підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики. Відповідно до нього, Україна буде отримувати постачання зрідженого газу через Польщу.
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Джерело: 24 канал
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