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      Підсумковий випуску новин за 21:00: Роковини загибелі моряків. Меморандум України, Польщі і США

      Випуск новин 122

      У підсумковому випуску новин за 31 серпня станом на 21:00 – рівно п'ять років тому в Азовському морі загинули. Російські війська із артилерії обстріляли катер морської охорони "Гриф". Україна, Польща та США підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики. Відповідно до нього, Україна буде отримувати постачання зрідженого газу через Польщу.

      Також у випуску:

      На Харківщині біля кордону з Росією під час несення служби загинув співробітник Держприкордонслужби.

      У Донецьку бойовики відкрили пам'ятник своєму убитому ватажкові Олександру Захарченку.

      Як подолати дефіцит вчителів у школах.

       

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      Теги: Новини України Новини Польщі Україна – Росія Газ Держприкордонслужба Жертви Новини США Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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