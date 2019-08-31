Підсумковий випуску новин за 21:00: Роковини загибелі моряків. Меморандум України, Польщі і США

У підсумковому випуску новин за 31 серпня станом на 21:00 – рівно п'ять років тому в Азовському морі загинули. Російські війська із артилерії обстріляли катер морської охорони "Гриф". Україна, Польща та США підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики. Відповідно до нього, Україна буде отримувати постачання зрідженого газу через Польщу.

Також у випуску: На Харківщині біля кордону з Росією під час несення служби загинув співробітник Держприкордонслужби. У Донецьку бойовики відкрили пам'ятник своєму убитому ватажкові Олександру Захарченку. Як подолати дефіцит вчителів у школах.

Джерело: 24 канал