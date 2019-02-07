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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Нові правила обміну валюти. Рейтинг маніпуляторів у політиці

      Випуск новин 106 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 7 лютого станом на 22:00 – в Україні почали діяти нові правила обміну валюти. Відтепер обміняти її можна не лише в банках чи обмінниках, а й за допомогою смартфона чи комп'ютера. Експерти VoxUkraine оприлюднили результати дослідження про те, хто з політиків найбільше зловживає довірою українців.

      Також у випуску: 

      Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції щодо закріплення вектору на ЄС та НАТО.

      У Львові затримали підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка.

      Активісти запропонували призначити Уляну Супрун постійним міністром охорони здоров'я.

      Журналісти навели доказ зв'язку влади Херсона з вбивством Гандзюк.

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      Теги: Новини України Новини політики Випуск новин Валюта
      Джерело: 24 канал
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