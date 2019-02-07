Підсумковий випуск новин за 22:00: Нові правила обміну валюти. Рейтинг маніпуляторів у політиці

У підсумковому випуску новин за 7 лютого станом на 22:00 – в Україні почали діяти нові правила обміну валюти. Відтепер обміняти її можна не лише в банках чи обмінниках, а й за допомогою смартфона чи комп'ютера. Експерти VoxUkraine оприлюднили результати дослідження про те, хто з політиків найбільше зловживає довірою українців.

Також у випуску: Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції щодо закріплення вектору на ЄС та НАТО. У Львові затримали підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка. Активісти запропонували призначити Уляну Супрун постійним міністром охорони здоров'я. Журналісти навели доказ зв'язку влади Херсона з вбивством Гандзюк.