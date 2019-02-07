Підсумковий випуск новин за 22:00: Нові правила обміну валюти. Рейтинг маніпуляторів у політиці
У підсумковому випуску новин за 7 лютого станом на 22:00 – в Україні почали діяти нові правила обміну валюти. Відтепер обміняти її можна не лише в банках чи обмінниках, а й за допомогою смартфона чи комп'ютера. Експерти VoxUkraine оприлюднили результати дослідження про те, хто з політиків найбільше зловживає довірою українців.
Також у випуску:
Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції щодо закріплення вектору на ЄС та НАТО.
У Львові затримали підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка.
Активісти запропонували призначити Уляну Супрун постійним міністром охорони здоров'я.
Журналісти навели доказ зв'язку влади Херсона з вбивством Гандзюк.
Джерело: 24 канал
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