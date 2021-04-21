Підтримали Україну: президент Польщі провів брифінг щодо ескалації війни на Донбасі

Президент Польщі Анджей Дуда скликав брифінг. На ньому обговорили збільшення кількості російських військ на лінії розмежування з Україною.
Джерело:RMF24
Зустріч провели 21 квітня 2021 року. Про це у своєму твітері повідомив керівник Бюро національної безпеки Павел Солох.
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Деталі брифінгу в Польщі
Учасниками брифінгу стали представники Міністерства національної оборони Польщі, військові командири та керівники певних служб. На зустрічі обговорили діяльність Росії на кордоні з Україною.
За словами Павла Солоха, збройні сили та союзники Польщі постійно контролюють загрози нападу в Україні.
Позиція Польщі щодо загострення війни на Донбасі
Раніше Польща вже висловила солідарність Україні через загострення ситуації на Донбасі. У польському Міністерстві закордонних справ наголосили, що необхідно посилювати санкцій проти Росії.
За словами заступника голови МЗС Павла Яблонського, важливо протистояти агресивним діям Росії. Він наголосив, що країна-агресор порушує міжнародне право.
Також Польща вислала 3 своїх дипломатів з Росії. У такий спосіб там підтримали рішення США про запровадження санкцій.
Загострення війни на Донбасі: коротко
- Країна-агресор почала перевіряти бойову готовність своїх збройних сил.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зазначив, що Україна не готує наступ на Донбасі.
- Через загострення ситуації в Україні США посилюють свою присутність у Європі.
- Також там пообіцяли збільшити розмір військової допомоги для України.