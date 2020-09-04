Кабміну Дениса Шмигаля виповнилося рівно 6 місяців. Ексміністр економічного розвитку Тимофій Милованов дав оцінку роботі урядовців за цей період.

Зокрема похвалив запровадження жорского карантину на початку пандемії COVID-19. Натомість погано оцінив підтримку економіки під час кризи. Про це він говорив у прямому ефірі 24 каналу.

До теми Чому депутати не задоволені міністром фінансів: пояснення Милованова

"Варто запитати про те, що окрім коронавірусної кризи в нас є стратегічне бачення, розвиток економіки, що ми робимо, що відбувається з реформою ринку землі, приватизації, що з інвестиціями", – пояснив він. Й наголосив: щодо цього можна було б спрацювати набагато краще.

Також Милованов прокоментував ймовірність відставки міністрів економічного блоку та відвовів, наскільки це зараз доречно.

Це можливо. Депутати справді сильно незадоволені. Не всі, але певні з них дуже злі саме на цих міністрів. Насамперед через певні кадрові призначення у відповідних органах,

– зауважив ексурядовець.

"Наскільки їм вдасться на це зреагувати, якось оцю злість чи незадоволення втілили через зміну людей – багато залежить від динаміки співпраці депутатського корпусу та ОП", – додав він.

Довідка. Напередодні голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко зауважив, що президентська політсила має питання до роботи податкової та митниці. Якщо ці питання не будуть вирішені, Рада може змінити очільників Мінекономіки та Мінфінансів.

На думку Милованова, міняти міністрів недоречно, тим більше – під час економічної кризи. Адже це може бути вже четвертий міністр фінансів. Тож варто ставити питання про те, чи новий буде кращим.

"Вже є в нас певні показники, що краще не стає. І про кадровий голод говоримо. Тому якщо говорити про це на практиці, питання має бути не про те, доречно це чи ні, а про те, на кого міняємо", – наголосив ексміністр.

Позитивні кроки уряду

Милованов переконаний, що за певними критеріями робота уряду Шмигаля була "досить непоганою". Він позитивно оцінив швидку реакцію та запровадження жорсткого карантину на початку березня.

"Це багато кому не сподобалося. Але результат – в десятки менше загиблих. Зараз кількість хворих збільшується. Подивимось, як будуть реагувати. Але на початку відпрацювали добре", – підкреслив він.