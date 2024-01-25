Не торгуємо своїми територіями, – Данілов сказав, чи зменшиться рівень підтримки партнерів

Нині багато розмов про те, що у разі зміни тих чи інших виборчих процесів, які відбуваються у США, Великій Британії та Євросоюзі, на Україну начебто менше звертатимуть увагу та менше допомагатимуть. Та це все – не відповідає дійсності.

Про це 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, зауваживши, що українська держава ніколи не зникне з радара міжнародної спільноти. Адже вона бореться не лише за себе.

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"Україна ніколи не зникне з радара міжнародної спільноти, тому що ми виборюємо не тільки своє право. Ми виборюємо сьогодні на своїй території незалежність, зокрема, і Європи. І всі це усвідомлюють", – наголосив Данілов.

У кожній країні відбуваються власні політичні процеси. Тому через ті чи інші причини можуть бути затримки з постачанням допомоги. Це відображається на лінії фронту.

Ми дуже б хотіли, щоби найближчим часом все було улагоджено. Ми є країною, яка стоїть за свою свободу, незалежність. Ми не торгуємо принципами й не торгуємо своїми територіями, як комусь того не бажалось,

– наголосив секретар РНБО.

Росія періодично шантажує Захід, що вона буде використовувати ядерну зброю "у разі загрози". Ці залякування країни-агресорки, зазначив Олексій Данілов, уже не діють, зокрема, на відповідальних політиків.

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