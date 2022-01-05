Підживлювала кровопролиття, – у США нагадали Росії про невиконані обіцянки з "мінську"

Росія ще у 2014 – 2015 роках підписала мінські угоди про припинення бойових дій. Але держава-окупантка цинічно не дотримується їх.

Про це нагадали у посольстві США в Україні. Там опублікували короткий огляд недотриманих Росією обіцянок.

Важливо Простір для гри Путіна, – Клімкін сказав, чи зрушили з місця переговори щодо Донбасу

Що обіцяла Росія

В межах відповідних угод Росія погодилася:

вивезти важке озброєння;

дозволити Організації з безпеки і співробітництва в Європі здійснювати моніторинг;

обміняти всіх полонених.

Цих обіцянок, звісно, Росія не виконала. Натомість упродовж останніх 6 років закрила блокпости, ізолювала жителів Сходу та намагалася примусово інтегрувати їх в російське суспільство.

Росія почала підживлювати кровопролиття, через яке загинули понад 13 тисяч українців,

– наголосили в посольстві.

Міжнародна спільнота давно знає, що Росія відмовляється виконувати свої зобов'язання за "мінськом". У той час, коли ворожі війська загрожують подальшим вторгненням в Україну, Росії, коли вона говорить про ці угоди, довіряти не можна.

Огляд обіцянок Росії за "мінськом", які вона не виконала: дивіться відео

Переговори щодо Донбасу: головне

Під час крайньої розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена сторони обговорили кроки, які Україна робить у мінському й нормандському форматах.

Раніше український президент заявив американському, що готовий до перемовин із Володимиром Путіним щодо Донбасу.

Як вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, у 2021 році зрушень у переговорах щодо Сходу України не відбулося.

У США заявили, що не планують брати участь у нормандському форматі. Водночас країна погоджується допомогти в організації таких перемовин.

В Москві ж тим часом повідомляють, що переговори щодо Донбасу нібито у глухому куті через "невиконані обіцянки України".

Повний текст публікації у твітері:

У той час, коли російські війська продовжують загрожувати подальшим вторгненням в Україну, пропонуємо короткий огляд недотримання Росією мінських угод.

Зверніть увагу – Інтерв'ю з Павлом Клімкіним про Донбас і Путіна: дивіться відео