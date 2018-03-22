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Пільги на проїзд видаватимуть "живими" грошима, – експерт

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Розмір грошових виплат затверджуватиме міська влада
Розмір грошових виплат затверджуватиме міська влада / 24 канал

Монетизація пільг на проїзд є соціально справедливою. Грошові відшкодування пільговики отримуватимуть готівкою. І зможуть використовувати їх на власний розсуд.

Так вважає експерт з питань транспорту, директор компанії консалтингової компанії "William Invest Expert" Віктор Медвідь. Про це йдеться у статті Катерини Петренко для сайту "24": Монетизація пільг на проїзд: чи запрацює на практиці?

З десяти пенсіонерів троє користуються транспортом постійно, а сім сидить вдома. Троє отримуватимуть компенсацію за проїзд, а семеро хотіло б купити за ті гроші хліба або ліків. Чи справедливо? Так. Монетизація вважається соціально справедливою за ставленням до більшості,
– говорить Медвідь.

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Проте певні категорії пільговиків постраждають від монетизації, бо мають інші потреби в переміщенні, наголошує директор компанії "Трансгруп" Володимир Назаренко.

Пільговики скаржаться, що за день їздять у кожну сторону по чотири рази. Тому втрати від цього економічного рішення будуть. Якщо монетизація не влаштовуватиме людей повністю, отримаємо додаткову порцію "зайців" у транспорті. Адже поширеним явищем є фальшиві пільгові документи,
– пояснює Назаренко.

Розмір грошових виплат визначатиме шляхом множення середньої вартості проїзду в міському комунальному транспорті на 30 поїздок і затверджуватиме міська влада. Вона може цю кількість змінювати (лише у бік збільшення),

Нагадаємо, монетизація пільг на проїзд – заміна пільг грошовими компенсаціями. Це стосується усіх видів транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах. Тепер люди замість безкоштовного проїзду отримуватимуть гроші, якими розплачуватимуться.

Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Гроші Транспорт Пенсіонери
Джерело: 24 канал
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