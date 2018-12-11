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      Пільговики у Львові їздитимуть безкоштовно за рахунок підвищення тарифу для інших пасажирів

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      У Львові скасували плату за проїзд пенсіонерами
      У Львові скасували плату за проїзд пенсіонерами / Фото з відкритих джерел

      Приватні перевізники у Львові погодились безкоштовно перевозити пенсіонерів.

      Кожен, хто їздить маршрутками, час від часу чує: "Візьмете по посвідченню?" І відповідь далеко не завжди схвальна. Недавно я стала свідком, як водій не дозволив пенсіонерці їхати безкоштовно, але вона все одно зайняла місце і кілька зупинок поспіль голосно обіцяла засудити водія і всю його контору. Це лише один епізод із безлічі подібних, коли кожен намагається відстояти свої права: водій на заробіток, пільговик – на безкоштовний проїзд. І обидва наче праві.

      Чому ж стільки суперечок?

      На мою думку, тільки тому, що у нас різне підпорядкування транспорту, що рухається однаковими чи схожими маршрутами. Було б добре, аби всі учасники дорожнього руху, що стають на зупинках і перевозять пасажирів, були в одній ваговій категорії. Але такого поки що немає.

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      Проте у Львові маршрутники нещодавно погодилися перевозити пенсіонерів безкоштовно. Акція небаченої щедрості? От і ні. Розмови про безоплатний проїзд для пільговиків у Львові велися вже давно. Послуга за послугу: маршрутники хотіли підвищення тарифу до 9 грн, міська адміністрація заявляла про можливий перегляд цін на проїзд лише за умови скасування плати для пільгових категорій населення.

      Домовилися врешті так: "Враховуючи аргументи Львівської міської ради, приватні автопідприємства, які обслуговують міські автобусні маршрути, прийняли рішення: при перегляді тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування до розміру 8-7 гривень за одну поїздку готові відновити безкоштовний проїзд для пенсіонерів", – йдеться у повідомленні асоціації перевізників. Але на цьому історія не завершується.

      У бюджеті Львова на 2019 рік закладено 240 млн грн компенсації перевізникам за пільговиків. У цій сумі, зокрема, закладена компенсація і за перевезення пенсіонерів. Цілком можливо, що частина цих грошей дістанеться і маршрутникам. Тоді, можливо, буде баланс і всі вийдуть в плюс. Крім звичайних пасажирів, звісно, яким доведеться сплачувати за проїзд київську таксу.

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      До речі про Київ. У КП "Київпастранс" повідомили, що за останні 10 місяців цього року контролери "зловили" за заячі вуха 30 215 безбілетників, які наповнили казну штрафами більше ніж на 3 млн гривень. І можна було б далі говорити про те, що навіть кияни не готові платити по 8 гривень за проїзд. Цей тариф у нас з липня, може, більшість вухатих припадає саме на липень-листопад?

      Виявилося, що ні. Найбільшу кількість безквиткових пасажирів зафіксовали ще у 2013 році, коли долар був по 8, а не проїзд. Тоді зловили 45 911 "зайців". Правда, штрафи були нижчі – їх тоді виписали на суму 1,4 млн грн.

      Тож поки що можемо зробити проміжний висновок: на кількість "зайців" не впливає підвищення тарифів у громадському транспорті. Цікаво було б зробити досліження і по маршрутних таксі: щось на кшталт впливу пільговиків на несплату за проїзд у маршрутках. Чи просто замінити всі маршрутки великими і зручними автобусами? Це питання актуальне давно. Та поки ми можемо тільки порадіти за львівських пільговиків та пенсінерів і поспівчувати втомленим працюючим пасажирам забитих маршруток, які тепер і там не зможуть їхати сидячи, бо виховання не дозволить.

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      Автор: Ольга Бродська
      Теги: Новини політики Новини України Новини Львова Публікації Гроші Ціни
      Джерело: 24 Канал
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