Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?

Поки ми з вами чекаємо на прогнозовані метеорологами снігопади, Чорне море штормить. Відчуття, наче ми повернулися на п'ять років у минуле, в часи Євромайдану.

25 листопада ми знову згадали про хронікальні стрічки, трансляції наживо з топових студій теле- і радіоканалів. Тому що на наші кораблі, які мирно йшли з одного українського порта в інший, напали пірати. Чи гопники, як їх вже охрестили у соцмережах. А якщо по факту: військові кораблі Російської Федерації відкрито атакували наші судна. Більше того, ті морські чудовиська захопили наші кораблі разом із командами.

Кораблів із триколорами у водах Чорного та Азовського морів за час анексії Криму суттєво побільшало. І ще вчора я розмірковувала над тим, які можуть бути методи боротьби з мілітарізацією Росією цих морів.

Тоді з'явилася новина, що в Міноборони готують проект резолюції про мілітаризацію Росією Чорного й Азовського морів для розгляду в грудні на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Крім цього, днями голова постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фриз повідомила на своїй сторінці у Фейсбук, що на Комітеті з питань оборони і безпеки НАТО українські нардепи представили і захистили внесену нашою делегацією правку в резолюцію "Посилення НАТОвських сил стримування на сході по забезпеченню стійкості і готовності посиленної подальшої присутності НАТО в Прибалтиці, Польщі та Чорному морі".

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Але, як іноді буває, події розвиваються настільки швидко, що минулий день, здається, був минулого року. Втім, Україна йде дипломатичним шляхом, ми сподіваємося на те, що цивілізований світ допоможе нам залишатися на плаву і протистояти російській агресії у Чорному та Азовському морях.

Але окрім дипломатії у нас є... Лопати. Натрапила на новину про альтернативне вирішення питання з Чорним морем. Друзі, вихід є: рити.

Нам потрібно прорити канал, щоб з'єднати Чорне море з Азовським. До того ж, в такому разі Крим втратить статус півострова, перетворившись на острів,

– впевнений політичний експерт центру "Будинок демократії" Анатолій Октисюк, який і став ініціатором такого рішення.

У питанні риття з ним солідарний співзасновник "Українського інституту майбутнього" Юрій Романенко. Він вважає, що такий канал стане гідною відповіддю України на будівництво Керченського моста Росією. Плюс це дозволить ходити кораблям із Чорного моря в Азовське без тиску з боку РФ.

Копати чи не копати? Ось у чому питання. Втім, поки нам всім не роздали знаряддя праці, надія на дипломатичне вирішення ситуації залишається актуальною. Все ж таки Чорне море не може бути внутрішнім, як це "історично" було з Азовським. Чорне море ділить Європу та Азію і є стратегічно важливим для світу.

До речі про стратегії. "Морський бій" можна вважати якраз стратегічною грою. У далекому 1992 році вийшла комп'ютерна гра "Битва в Чорному морі". Її написав росіянин Вадим Башуров. Гра про Росію й Україну, але англійською мовою. Електронна версія класичного "морського бою" на папері. Сюжет простий: у Чорному морі воюють Росія та Україна. Перший бій – за Керч. Мета гри дуже проста – знищити кораблі іншої сторони швидше, ніж супротивник.

Не хочеться, щоб якийсь російський програміст виявився Вангою. Дипломатія чи лопати – все одно, аби не допустити "морського бою" у реальності.

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