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Піших прогулянок недостатньо для міцного здоров'я, – вчені

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Піших прогулянок недостатньо для міцного здоров'я
Піших прогулянок недостатньо для міцного здоров'я / unsplash.com

Звичайної ходьби недостатньо для необхідної кількості фізичних навантажень на день.

Про це йдеться у доповіді, опублікованій в Public Health England, передає Тhe Guardian.

Зі слів науковців, ті, хто протягом дня робить 10 тисяч кроків або гуляють замість сісти у транспорт, помилково вважають, що роблять достатньо зусиль, аби залишатися у формі.

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Ходьба чи робота у саду, безумовно, є корисними для роботи серця та покращення кровообігу. 

via GIPHY

Та для зміцнення м'язів і кісток цього замало. Зокрема, у людей пенсійного віку через погану м'язову силу ризик падінь зростає на 76%.

А постійні тренування і збалансована діяльність допомагають запобігти падіння, покращують сон, настрій та знижують ризик ранньої смерті.

Розуміння того, що потрібно більше ходити і займатися аеробною діяльністю, зберігаючи темп серцевого ритму, зростає. Але потреба в двох тренуваннях на тиждень – на силу і баланс – це головна порада,
– сказала фахівець Луїза Ансарі.

Як правило, м'язи перебувають на піку активності у 30-річному віці людини. Якщо активно не працювати – м'язовий тонус зникає уже до 40-річчя. Найкращі види вправ – ігри з м'ячем, танці, нордична ходьба та тренування з вагами.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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