Рятувальники у Києві досі шукають людей під завалами після масштабної атаки 29 грудня, – КМВА
У п'ятницю 29 грудня Росія скоїла масштабну атаку по Україні. У Шевченківському районі її наслідки досі ліквідовують.
Речник КМВА Михайло Шаманов повідомив, що пошуково-рятувальна робота на місцях "прильотів" у Києві досі триває. Про це він сказав о 21:20 у суботу 30 грудня в ефірі телемарафону.
Дивіться також У Києві військовому заборонили заходити в ресторан через "дрес-код": що відомо про інцидент
Деталі від Київської міської військової адміністрації
Рятувальники будуть працювати всю ніч, цілодобово. Станом на зараз 32 людини постраждали, 17 з них досі перебувають у стаціонарах різних медичних закладів,
– повідомив він.
В якому стані поранені
Люди мають різні травми: забої, порізи, опіки, закриті черепно-мозкові травми, осколкові поранення, мінно-вибухові травми, пневмоторакс. У декого була гостра реакція на стрес.
У Шевченківському районі досі ліквідовують наслідки атаки, у Подільському районі аварійно-рятувальні роботи завершені. У ще двох районах роботи завершили ще вчора, мова про Святошинський і Дарницький.
Дивіться також Постраждали 120 міст і сіл, – Зеленський про ліквідацію наслідків масованої атаки
Що відомо про атаку по Києву
- Росія використала для атаки чи не весь арсенал зброї, який мала. За словами речника ПС Юрія Ігната, били майже з усіх видів озброєнь.
- Окупанти влучили у житлову недобудову, склад компанії, приватний будинок. На Лук'янівці повітря затягнув чорний дим – прилетіло поруч зі станцією метро.
- У столиці зранку 30 грудня зросла кількість загиблих до 16 – тіла ще кількох людей дістали з-під завалів.
- 1 січня в Києві оголосили днем жалоби за загиблими.