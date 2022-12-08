Підстанції фактично знищені, – в ОП розповіли, яка ситуація зі світлом в Одесі

Після масованого обстрілу 5 грудня сильно постраждала енергосистема Одеси та прилеглих районів. Відновлювальні роботи тривають досі.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що 8 грудня енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. За його словами, найближчим часом в Одесі повернуться до планових графіків подачі електроенергії.

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Говорити про планові відключення зарано

Тимошенко розповів, що 8 грудня вночі фахівці знайшли спосіб перепід'єднати Одесу та Одеський район до мережі. Крім того, вирішене питання водопостачання та водовідведення практично у всіх громад Одеської області. Однак роботи тривають.

В ефірі телемарафону Тимошенко розповів, що по всій Україні тривають аварійні відключення після масованого обстрілу 5 грудня. Він зазначив, що аварійні відключення будуть діяти найближчими днями й при цьому додав, що робиться все, щоб відключення були планові.

Водночас заступник керівника ОП наголосив, що говорити про планові відключення зарано, адже кілька днів тому були обстріли енергетичних об'єктів України.

Тимошенко, який поїхав в Одесу, заявив, що подивився підстанції, які зазнали обстрілів. Він підкреслив, що вони фактично знищені.

Разом з тим, Тимощенко підкреслив, що практично по всій Одесі є електрика для побутових споживачів.

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