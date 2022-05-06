Після нищівних ударів ЗСУ: Росія готує евакуацію своїх військових з острова Зміїний

Росія готує "рятувальну операцію" на острів Зміїний після ефективної роботи українських Bayraktar TB2 по ворожих позиціях на тимчасово окупованій території.

За інформацією видання Defense Express, після ударів, здійснених Військово-Морськими силами Збройних Сил України по ворожих позиціях на Зміїному протягом 2 – 3 травня, Росія готується евакуювати поранених військовослужбовців та тіл загиблих з острова.

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Як окупанти планують вивезти поранених та ліквідованих солдатів

За попередньою інформацією, евакуацію планують проводити морським шляхом.

Швидше за все, операція вивезення тіл та поранених проходитиме під прикриттям літаків Су-30СМ зі складу 43-го авіаполку морської авіації Чорноморського флоту Росії. Саме такі винищувачі цілодобово чергують над тимчасово окупованим островом.

Саму території рашисти використовують як розвідувальну базу та, ймовірно, полігон для спецпризначенців, що виконуватимуть завдання на південно-західному узбережжі України.

Бої за острів Зміїний: коротко

Російські окупаційні війська атакували острів Зміїний у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Операцію по захопленню острова проводили із крейсера "Москва" та патрульного корабля "Василь Биков".

По радіоканалу з безпеки судноплавства окупанти цинічно запропонували військовослужбовцям Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Втім, українські прикордонники відповіли фразою, яка згодом стала одним із символів війни.

Після відмови здати острів, зв'язок із захисниками Зміїного зник. Острів окупували, прикордонників взяли у полон.

26 квітня Збройні Сили України завдали удару по ворожих позиціях на острові Зміїний та знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

30 квітня українські воїни знову атакували росіян на острові. Цього разу – із повітря. Тоді вдалось знищити 42 окупанти, 3 зенітні установки, ще одну "Стрілу-10" та техніку для зв'язку.

1 травня захисники здійснили ще одну успішну атаку на острові. Як наслідок – було розбито 3 зенітні установки та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

2 травня до острова Зміїний підплило два російські катери типу "Раптор". Наші воїни не розгубилися та майстерно ліквідували ворожі судна. Відомо, що катери знищили за допомогою Bayraktar.

Згодом військові з оперативного командування "Південь" продемонстрували відео на якому видно момент влучання у військову техніку ворога.

Успіхи ЗСУ та поразку росіян у Чорному морі прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Він підкреслив, що після втрати "Москви", росіянам стало складно контролювати ситуацію у Чорному морі.

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