Окупанти сповільнили наступ під Бахмутом: у ISW назвали причину

30 жовтня 2022 , 10:23
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Джерело:

ISW

Російські військові сповільнили наступ під Бахмутом, який атакували впродовж останніх тижнів. Росія прагне захопити Бахмут, який має незначне оперативне значення.

У зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що окупанти, ймовірно, 29 жовтня знизили темп своїх наступальних операцій під Бахмутом після удару ЗСУ.

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Унаслідок удару ЗСУ було знищено 300 окупантів

Українські сили завдали високоточного удару по російських військах, які готувалися до нової атаки, на південь від Бахмута в районі Майорська.

Унаслідок удару загинули близько 300 російських військовослужбовців. Повідомляється, що російські війська евакуювали 60 поранених до медичного закладу в окупованій Горлівці Донецької області.

29 жовтня Генштаб не повідомляв про жодні російські наземні атаки під Бахмутом ані у своїх ранкових, ані у своїх вечірніх зведеннях. Водночас 30 жовтня, за даними Генштабу, атаки окупантів відновилися.

Зверніть увагу. У зведенні Генштабу ЗСУ за 29 жовтня повідомлялося про ліквідацію ще 550 окупантів. Уже 30 жовтня у ЗСУ відзвітували, що тільки за одну добу було знищено

майже тисячу загарбників.

Росія могла втратити під Бахмутом понад 8 тисяч солдатів

  • Владімір Путін поставив ціль перед своїми військовими за будь-яку ціну окупувати всю Донецьку область. Росія майже не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
  • Водночас ворог зазнає чималих втрат. Так радник глави ОП Олексій Арестович повідомляв, що на Бахмутському напряму з російського боку наразі налічується близько 8 тисяч загиблих військових.
  • Крім того, повідомлялося, що ЗСУ відкинули окупантів від околиць Бахмута на 2 кілометри. При цьому на захоплення цієї території росіяни витратили 2 місяці.

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Автор: Михайло Гема