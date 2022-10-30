Окупанти сповільнили наступ під Бахмутом: у ISW назвали причину

Російські військові сповільнили наступ під Бахмутом, який атакували впродовж останніх тижнів. Росія прагне захопити Бахмут, який має незначне оперативне значення.

У зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що окупанти, ймовірно, 29 жовтня знизили темп своїх наступальних операцій під Бахмутом після удару ЗСУ.

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Унаслідок удару ЗСУ було знищено 300 окупантів

Українські сили завдали високоточного удару по російських військах, які готувалися до нової атаки, на південь від Бахмута в районі Майорська.

Унаслідок удару загинули близько 300 російських військовослужбовців. Повідомляється, що російські війська евакуювали 60 поранених до медичного закладу в окупованій Горлівці Донецької області.

29 жовтня Генштаб не повідомляв про жодні російські наземні атаки під Бахмутом ані у своїх ранкових, ані у своїх вечірніх зведеннях. Водночас 30 жовтня, за даними Генштабу, атаки окупантів відновилися.

. У зведенні Генштабу ЗСУ за 29 жовтня повідомлялося про ліквідацію ще 550 окупантів. Уже 30 жовтня у ЗСУ відзвітували, що тільки за одну добу було знищено

Росія могла втратити під Бахмутом понад 8 тисяч солдатів

Владімір Путін поставив ціль перед своїми військовими за будь-яку ціну окупувати всю Донецьку область. Росія майже не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Водночас ворог зазнає чималих втрат. Так радник глави ОП Олексій Арестович повідомляв, що на Бахмутському напряму з російського боку наразі налічується близько 8 тисяч загиблих військових.

Крім того, повідомлялося, що ЗСУ відкинули окупантів від околиць Бахмута на 2 кілометри. При цьому на захоплення цієї території росіяни витратили 2 місяці.

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майже тисячу загарбників.