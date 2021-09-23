Після замаху Шефіра охоронятиме СБУ, – ЗМІ

23 вересня 2021 , 15:54
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Джерело:

"Українська правда"

Служба безпеки України надала охорону Сергію Шефіру та його родині. Напередодні на Київщині на першого помічника президента України скоїли замах.

Про те, що тепер Шефіра охоронятимуть співробітники спецслужби, видання повідомляє з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

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Шефіра охоронятиме СБУ

Співрозмовник видання розповів, що Сергієві Шефіру як потерпілому в кримінальному провадженні, а також його сім'ї вже надали охорону.

Слідчі поліції подали необхідні документи до СБУ. Наразі потерпілий та його рідні перебувають під охороною Служби безпеки.

Замах на Шефіра: основне

Автор: Наталія Пристанська