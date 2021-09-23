Після замаху Шефіра охоронятиме СБУ, – ЗМІ
23 вересня 2021 , 15:54Читать новость на русском
Джерело:"Українська правда"
Служба безпеки України надала охорону Сергію Шефіру та його родині. Напередодні на Київщині на першого помічника президента України скоїли замах.
Про те, що тепер Шефіра охоронятимуть співробітники спецслужби, видання повідомляє з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
Читайте також Замах на Шефіра не є інсценуванням, поліція продовжить шукати докази у лісі, – МВС
Шефіра охоронятиме СБУ
Співрозмовник видання розповів, що Сергієві Шефіру як потерпілому в кримінальному провадженні, а також його сім'ї вже надали охорону.
Слідчі поліції подали необхідні документи до СБУ. Наразі потерпілий та його рідні перебувають під охороною Служби безпеки.
Замах на Шефіра: основне
- Вранці 22 вересня на трасі між селами Круглик і Ходосівка невідомі обстріляли авто першого помічника президента Сергія Шефіра.
- Сам він відбувся переляком, однак 3 кулі потрапили у його водія, який був за кермом. Загалом в автівку влучили понад 10 куль.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що замах можна вважати терористичним актом. Зеленський вважає, що це тиск на нього та реакція на реальні зміни в державі.
- Поліція розглядає такі версії інциденту: замах з метою тиску на керівництво держави, дестабілізація політичної ситуації. А глава Міністерства внутрішніх справ переконаний, що нападники стріляли, аби убити.