Після затримання Протасевича літак Путіна літав у Мінськ і назад, – ЗМІ

Літак Ту-214 спеціального льотного загону "Росія" 24 травня літав з Москви до Мінська та назад. Це сталось після арешту Романа Протасевича.

Російське видання повідомляє дані про польоти до Мінська, посилаючись на міжнародний сервіс FlightAware, який дозволяє їх відстежувати.

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Російський літак з Росії був у Мінську кілька годин

"Літак вилетів до Мінська в 11:38 за московським часом. У столиці Білорусі Ту-214 пробув близько двох годин і вилетів назад. Про які-небудь офіційні візити до Мінська сьогодні не повідомлялося", – мовиться у повідомленні.

Також журналісти зазначають, що літак належить до спецзагону "Росія" з 2013 року. За інформацією профільного видання "Авіапорт", це літак з салоном підвищеного комфорту, який виготовлений на замовлення управління справами президента Росії.



Російський літак літав у Мінськ 24 травня / Скриншот FlightAware

Ба більше, цей літак також:

мінімум тричі літак супроводжував Володимира Путіна в його регіональних поїздках, в тому числі в Єкатеринбург і Калінінград;

перед вильотом до Мінська здійснив кілька рейсів між Москвою та окупованим Кримом;

12 травня RA-64521 літав у Казань. Тоді місто після стрілянини відвідував голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін;

Крім того, з початку весни RA-64521 неодноразово літав в Санкт-Петербург і Астрахань.



Російський літак пробув у білоруській столиці фактично 2 години / Скриншот FlightAware

Реакція світу на інцидент

Глава Європарламенту Давид Сассолі вимагає від Білорусі негайних пояснень та звільнення усіх пасажирів.

В МЗС Австрії наголосили, що потрібне термінове розслідування інциденту. До них приєдналась і Німеччина.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що просив голову Європейської Ради обговорити санкції проти Білорусі.

Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав затримання журналіста черговою атакою на свободу слова у Білорусі. Україна теж вимагає звільнення Протасевича.

Литва заборонила всі авіарейси, що проходять через Білорусь. Рішення почне діяти з опівночі 25 травня.

Заборонити польоти над територією Білорусі також вимагають США, Чехія, Латвія, Німеччина, Литва, Ірландія, Польща та Велика Британія.