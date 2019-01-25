Після того, як дівчина погладила бездомну кішку, її паралізувало

Під час відпочинку 24 річна Джемма Берч погладила бездомну кішку. Після цього у дівчини почалися серйозні проблеми зі здоров’ям.

Дівчина поїхала до Португалії ще у 2014 році.

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Першим симптомом хвороби стало неконтрольоване блювання, а вже після цього ноги дівчини повністю паралізувало, пише Daily Mail. Аналіз показав, що в організмі виявили бактерії Campylobacter, які є однією з чотирьох основних причин діарейних хвороб у всьому світі.

Переносником бактерій стала кішка, яка, швидше за все, рилася до цього в сміттєвих контейнерах. Дівчина прихистила тварину на прізвисько Катаріна, вона її пускала у готельний номер та годувала молоком.

Детально вивчивши все, лікарі поставили діагноз дівчині – синдром Гієна-Барре.

Синдром Гієна-Барре – що це? Це рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Синдром може вражати людей у будь-якому віці, але частіше за все він зустрічається у дорослих людей і у чоловіків. Більшість людей повністю одужують навіть в найважчих випадках синдрому Гієна-Барре. Проте рідко цей синдром може привести практично до повного паралічу.

Медикам вдалося зупинити хворобу. Щоб знову встати на ноги, Джеммі знадобилося 14 місяців реабілітації.

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