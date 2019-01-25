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      Після того, як дівчина погладила бездомну кішку, її паралізувало

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      Бездомна кішка стала переносником небезпечної бактерії (Фото ілюстративне)
      Бездомна кішка стала переносником небезпечної бактерії (Фото ілюстративне) / unsplash.com

      Під час відпочинку 24 річна Джемма Берч погладила бездомну кішку. Після цього у дівчини почалися серйозні проблеми зі здоров’ям.

      Дівчина поїхала до Португалії ще у 2014 році.

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      Першим симптомом хвороби стало неконтрольоване блювання, а вже після цього ноги дівчини повністю паралізувало, пише Daily Mail. Аналіз показав, що в організмі виявили бактерії Campylobacter, які є однією з чотирьох основних причин діарейних хвороб у всьому світі.

      Переносником бактерій стала кішка, яка, швидше за все, рилася до цього в сміттєвих контейнерах. Дівчина прихистила тварину на прізвисько Катаріна, вона її пускала у готельний номер та годувала молоком.

      via GIPHY

      Детально вивчивши все, лікарі поставили діагноз дівчині – синдром Гієна-Барре.

       
      Синдром Гієна-Барре – що це?
      Це рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Синдром може вражати людей у будь-якому віці, але частіше за все він зустрічається у дорослих людей і у чоловіків. Більшість людей повністю одужують навіть в найважчих випадках синдрому Гієна-Барре. Проте рідко цей синдром може привести практично до повного паралічу.

      Медикам вдалося зупинити хворобу. Щоб знову встати на ноги, Джеммі знадобилося 14 місяців реабілітації.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування
      Джерело: 24 Канал
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