Після того, як дівчина погладила бездомну кішку, її паралізувало
Під час відпочинку 24 річна Джемма Берч погладила бездомну кішку. Після цього у дівчини почалися серйозні проблеми зі здоров’ям.
Дівчина поїхала до Португалії ще у 2014 році.
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Першим симптомом хвороби стало неконтрольоване блювання, а вже після цього ноги дівчини повністю паралізувало, пише Daily Mail. Аналіз показав, що в організмі виявили бактерії Campylobacter, які є однією з чотирьох основних причин діарейних хвороб у всьому світі.
Переносником бактерій стала кішка, яка, швидше за все, рилася до цього в сміттєвих контейнерах. Дівчина прихистила тварину на прізвисько Катаріна, вона її пускала у готельний номер та годувала молоком.
Детально вивчивши все, лікарі поставили діагноз дівчині – синдром Гієна-Барре.
Медикам вдалося зупинити хворобу. Щоб знову встати на ноги, Джеммі знадобилося 14 місяців реабілітації.
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