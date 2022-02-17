Питання не до нас, – у Росії відповіли, чи буде вторгнення 20 лютого
Джерело:Інтерфакс
У Кремлі прокоментували нову ймовірну дату нападу, про яку писали ЗМІ – 20 лютого. Кажуть, що не знають, бо, мовляв, нагнітає ситуацію не Росія.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що із 20 лютого питання не до нього. Каже, що це дата завершення російських навчань.
До речі Росія стверджує, що війська від кордонів мають відвести за 4 тижні
Щодо того, чи закінчиться 20 лютого ескалація, я не знаю, тому що не ми її роздмухуємо, не ми цим займаємося,
– наголосив Лавров.
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Він згадав, що американське видання Politico заявило, що 20 лютого може початись вторгнення. Однак Лавров зауважив, що про дату 16 лютого теж таке писали, але нічого не відбулось.
Кремлівський політик додав, що міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявляла, що нібито "нагнітання напруженості може продовжуватися місяцями".
"Може, до наступних холодів вони планують, я не знаю. Тому питання не до нас", – цинічно резюмував Лавров.
Останні новини про загрозу нападу Росії:
- Зранку 15 лютого Росія заявила про завершення низки навчань. Держава-агресор запевнила, що частина військ повернеться на місця дислокації. Наступного дня, 16 лютого, Москва оприлюднила відео, на якому нібито відводить свої танки.
- Проте в США та НАТО не поспішають розслаблятись, оскільки не побачили ознак деескалації. Президент Джо Байден заявив, що біля України досі перебувають 150 тисяч ворожих військ.
- У Білому домі стверджують, що Росія збрехала про відведення. У регіоні навпаки помітили збільшення кількості військових.
- Український президент Володимир Зеленський також наголосив, що наразі радіти зарано.
- Посол Росії в Ірландії Юрій Філатов переконаний, що протягом 4 тижнів всі російські війська відведуть.
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