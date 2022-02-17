Питання не до нас, – у Росії відповіли, чи буде вторгнення 20 лютого

У Кремлі прокоментували нову ймовірну дату нападу, про яку писали ЗМІ – 20 лютого. Кажуть, що не знають, бо, мовляв, нагнітає ситуацію не Росія.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що із 20 лютого питання не до нього. Каже, що це дата завершення російських навчань.

До речі Росія стверджує, що війська від кордонів мають відвести за 4 тижні