Питання про перенесення переговорів ТКГ не обговорюється, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що новий майданчик для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі поки не обговорюється. Консультації проводяться у режимі онлайн.

Міністр закордонних справ зазначив, що перспектив у цьому питанні наразі немає. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Абсолютно ніяких змін, ніяких перспектив. Поки ніяких перспектив виходу ТКГ з онлайну в офлайн немає. Тому всі працюють. Якщо чесно, це питання зараз не на порядку денному – питання альтернативного Мінську міста, ми це не обговорюємо,

– сказав глава МЗС.

Нагадаємо, що 27 травня голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук запропонував перенести переговори щодо Донбасу з Мінська.

Він зауважив, що майданчиком для консультацій могла б стати одна з нейтральних країн – Швейцарія або Фінляндія.

За його словами, якихось критично важливих домовленостей цього дня досягнуто не було.

Загострення на Донбасі: що відомо

Вранці 28 серпня окупанти обстріляли прифронтову Авдіївку, відкривши вогонь зі забороненої зброї по житлових районах міста.

Унаслідок атак найманців Росії поранення різного ступеня важкості зазнали 8 захисників України, в якому вони стані – невідомо.

В українській делегації у ТКГ обстріли зі сторони бойовиків пояснюють майбутньою зустріччю Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Олексій Резніков поінформував про підсумки засідання ТКГ , яке відбулося 26 серпня.

Детальніше Росія намагається зірвати переговори Зеленського і Байдена, – українська делегація в ТКГ