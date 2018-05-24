Південна Корея замінить частину військових роботами

Починаючи з 2024 року південнокорейські воєнні намагатимуться включити безпілотні бойові системи до складу звичайних воєнних частин.

Про це пише Defense Aerospace з посиланням на джерела в міністерстві охорони країни.

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Південнокорейські військові прийшли до такого рішення зважаючи на постійне скорочення населення. Країна зараз перебуває в стані гострої демографічної кризи. На сьогоднішній день кількість населення Південної Кореї становить приблизно 50 мільйонів людей. ООН прогнозує скорочення населення до 40 мільйонів до 2025 року.

Джерела повідомили, що військові уважно вивчили питання формування бойових одиниць, що складаються з людей та безпілотних роботизованих систем. Результати відповідного дослідження були передані представнику Міністерства оборони.

В дослідженні дійшли висновку, що армія може використовувати безпілотні роботизовані системи, такі як: засоби розвідки, літальні апарати та роботів для прочісування замінованих територій. Військово-Морський Флот міг би розраховувати на безпілотні наземні та підводні транспортні засоби, а військово-повітряні сили можуть бути обладнані безпілотними зенітними установками.

В дослідженні також йдеться про те, що безпілотні розвідувальні системи можуть виконувати роботу замінюючи 500-600 солдат. При цьому повністю автоматичні безпілотні бойові турелі на самохідних гаубицях К9 Thunder дозволить вивільнити 2 тисячі людей. Один військовий посадовець сказав, що така турель може бути створена протягом трьох років.

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Повідомляється, що агентство розвитку оборони розробляє ці системи та пов’язані з ними технології.

Іншими автоматизованими системами, що знаходяться в розробці є безпілотні танки та "dronebots", від комбінації слів drone та robot.