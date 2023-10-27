Південь України атакували "Шахеди": в Ізюмі на Харківщині чули вибухи
Російська армія ввечері 26 жовтня вчергове пустила свої безпілотники типу "Шахед" по території нашої держави. Через це на Півдні України лунали сигнали повітряної тривоги.
Крім цього, небезпека з повітря була також і на Сході нашої держави. Зокрема, у місті Ізюм у Харківській області чули вибухи.
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Південь атакували "Шахеди"
У Повітряних силах 26 жовтня о 22:54 заявили про рух російських безпілотних літальних апаратів у бік Херсонської області. Згодом тривога пролунала й у Миколаївській області.
Повітряні сили розповідали, що "Шахеди" направлялися у бік Миколаєва. Наявність ворожих повітряних об’єктів у регіоні підтвердив і очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Щонайменше 3 цілі зі Сходу чітко на Захід через Снігурівку. Попередньо мопеди,
– написав він.
Моніторингові телеграм-канали також повідомляли про роботу протиповітряної оборони по областях. Зрештою вже 27 жовтня о 00:40 пролунали відбої повітряної тривоги.
В Ізюмі чули вибухи
На Сході України ввечері 26 жовтня також оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння окупантами. Вже о 23:30, коли оголосили тривогу, вибухи чули у Харківській області.
Зокрема, заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін розповів журналістам, що у місті пролунали гучні звуки вибухів. Водночас, за його словами, на цей час інформації про влучання по цивільних об’єктах або поранених в Ізюмі немає.
Уже близько 00:09 по східних областях також пролунали відбої повітряних тривог.
Росія не вперше атакує Україну "Шахедами"
- Росія 25 жовтня пустила по Україні 11 "Шахедів", які вдало збила українська ППО. Однак через падіння уламків є наслідки у Хмельницькій області, а саме у містах Славута і Нетішин, в останньому розташована АЕС.
- Внаслідок цього вибухова хвиля пошкодила будинки, а також завдала шкоди будівлям, розташованим безпосередньо на території ХАЕС. Після обстрілу у понад 1,8 тисячі споживачів зникло світло.
- Мер Славути також розповів, що ушкоджено школи, садочки, лікарня, об’єкти культури, релігійні споруди, а також постраждало близько 300 приватних будинків. За медичною допомогою звернулося 26 осіб, з яких 20 перебувають у лікарні.