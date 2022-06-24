На Півдні ворогу завдали 5 авіаударів: ліквідовані окупанти та їх техніка

Українські військові на Півдні завдали чималих втрат російським загарбникам. Наші захисники завдали авіаударів по позиціях ворога.

ЗСУ знищили російські гармати

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, Збройні Сили України завдали 5 авіаційних ударів по ворогу на Півдні.

До речі У ЗСУ розповіли, в що саме вдалося поцілити на Зміїному

Унаслідок вдалої операції українських воїнів було знищено живу силу окупантів та їхню військову техніку.

На Південному напрямку наші ЗСУ завдали 5 авіаційних ударів. Знищено живу силу противника та декілька одиниць бойової техніки, в тому числі й гармати,

– повідомив Братчук.

ЗСУ звільняють Південь

Дізнайтесь більше – ЗСУ вдарили по острову Зміїний: дивіться відео