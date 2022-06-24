На Півдні ворогу завдали 5 авіаударів: ліквідовані окупанти та їх техніка
24 червня 2022 , 08:25Читать новость на русском
Джерело:Сергій Братчук
Українські військові на Півдні завдали чималих втрат російським загарбникам. Наші захисники завдали авіаударів по позиціях ворога.
ЗСУ знищили російські гармати
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, Збройні Сили України завдали 5 авіаційних ударів по ворогу на Півдні.
До речі У ЗСУ розповіли, в що саме вдалося поцілити на Зміїному
Унаслідок вдалої операції українських воїнів було знищено живу силу окупантів та їхню військову техніку.
На Південному напрямку наші ЗСУ завдали 5 авіаційних ударів. Знищено живу силу противника та декілька одиниць бойової техніки, в тому числі й гармати,
– повідомив Братчук.
ЗСУ звільняють Південь
- Українські військові розпочали звільнення територій Запорізької та Херсонської областей, які тимчасово окупували росіяни. Заступник Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що Збройні Сили України вже просуваються до Херсона і мають успіхи на лінії фронту.
- За його словами, російські війська готуються до оборони Херсона та будують оборонні укріплення.
- Також 21 червня ЗСУ вдалося відкинути російські війська з першої лінії оборони на Херсонщині. Водночас в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ворог спорудив потужну оборону на Херсонщині.
- В Офісі Президента інформували, що українські сили вже за 15 – 18 кілометрів від Херсона.
- Окрім того, ЗСУ мають успіхи на Запоріжжі. Мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що українські сили на Запоріжжі просунулися на 5 – 10 кілометрів.
- Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявляв, що завдяки західній зброї вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. За його словами, окупанти більше не почуваються вільно.
- ЗСУ продовжили завдавати ворогу втрат і в Чорному морі. 20 червня наші захисники вдарили по бурових установках "Чорноморнафтогазу", які Росія вкрала в України. Йдеться про так звані "вишки Бойка", які горять досі. Сергій Братчук зазначив, що Росія використовувала платформу для військових цілей.
- Врешті-решт, ЗСУ завдали декількох ударів по тимчасово окупованому острову Зміїний. В ОК "Південь" констатували, що ворог зазнав значних втрат, однак операція триває.
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