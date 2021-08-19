"Північний потік-2" до кінця 2021 року може прокачати 5,6 мільярда кубометрів газу, – "Газпром"
Джерело:ТАСС
У російському "Газпромі" заявили, що кінця 2021 року "Північний потік-2" може прокачати 5,6 мільярда кубометрів газу. Ці обсяги можуть поставити на тлі низьких запасів блакитного палива у Німеччині.
Станом на серпень німецькі підземні сховища заповнені на 50,7%. У попередні роки в останній місяць літа цей показник перевищував 85%.
Читайте також Ще поборемось, – експертка назвала перешкоди для запуску "Північного потоку-2"
Газопроводом "Північний потік-2" у поточному році (2021 році – 24 канал) може бути поставлено 5,6 мільярда кубометрів газу,
– повідомили у "Газпромі".
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg оприлюднило інформацію, що Німеччина не припинить прокачувати газ по "Північному потоку-2", навіть якщо Росія використовуватиме його як геополітичну зброю.Зверніть увагу! Видання Deutsche Welle повідомило, що будівництво російського газопроводу планують завершити 23 серпня.
- Однак компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором "Північного потоку-2", спростувала цю інформацію.
"Північний потік-2": що відомо
- США та Німеччина підписали угоду про запуск "Північного потоку-2" – її розкритикували в ЄС.
- У Польщі та Україні виступили зі заявою про те, що спільно протистоятимуть запуску газогону.
- Тимофій Милованов переконаний, що у разі запуску Україна втрачатиме 1,5 мільярда доларів.
До теми Німеччина призначила уповноваженого з транзиту газу через Україну