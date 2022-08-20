росія лякає європейців, – Пендзин пояснив, як використовують "Північний потік–2"

росія хоче використати енергетичний вплив, щоб спробувати змінити політичний порядок денний в Європі. москва намагається змістити увагу європейських громадян із зовнішньополітичних акцентів на внутрішні газові проблеми.

Деякі політики в ЄС підлаштовуються під умови енергетичної кризи й виступають за відновлення "Північного потоку-2". Про це 24 каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Зверніть увагу Газовий хаб в ЄС, – політолог пояснив, чому Німеччина хоче відновити "Північний потік-2"

кремлівський газовий шантаж

Експерт зазначає, що у ЄС політики слідують за інтересами своїх виборців, на чому хоче зіграти росія.

росія намагається настрашити європейського мешканця, що він замерзне зимою, і вона все робить заради того. Вона підвищує ціну на спотовому ринку газу й зменшує постачання газу,

– пояснив Пендзин.

Він переконаний, що росія добилася абсолютно протилежних речей: Європа активно почала диверсифікувати постачання газу й розконсервувала роботу вугільних ТЕС.

"Уявіть собі: в зеленій Європі відновлюються вугільні теплові електростанції, бо європейці розуміють, що зима буде дуже важкою", – додав економіст.

Чи вистачить українцям газу взимку: дивіться відео

Чого хоче путін

Фахівець вважає, що у кремлі хочуть змістити зовнішньополітичні акценти, що стосуються підтримки України: "росія сподівається змінити вектор політики європейських політиків з українських проблем на внутрішні проблеми виживання європейців. Це те, заради чого активно працює рф".

Водночас він додає, що у росії малі шанси на успіх, позаяк російський "Газпром" став ненадійним постачальником.

Це є дуже серйозний сигнал європейській владі і європейському мешканцю, що з "Газпромом" далі працювати не можна. З одного боку тиснучи й політично намагаючись змінити акценти європейської влади, росія тим самим підриває своє майбутнє на європейському газовому ринку,

– підкреслив Пендзин.

Також, на його думку, росія грає на інтересах окремих соціальних груп в ЄС, які намагаються зберегти вигоди від дешевого російського газу.

"У ЄС є певна соціальна група, яка висловлює незадоволення високими цінами на газ, падінням європейської промисловості й конкурентоздатності європейських підприємств через зростання ціни на газ. В такій ситуації ми побачили реакцію європейських політиків, які підлаштовуються під вислови конкретних соціальних груп", – вважає економіст.

Читайте також Троянський Шредер миру: друг путіна публічно озвучив умови кремля для завершення війни в Україні

Фахівець зауважив, що на сьогодні основна маса європейського населення виступає проти військової агресії росії.

"Як наслідок – поки що росіянам не вдається перетиснути центр уваги європейського мешканця на його власні газові проблеми. Ми бачимо заяви європейських політиків і реакцію членів уряду Німеччини, що жодним чином політичний порядок денний не змінюється", – зазначив експерт.

Що з ціною на газ

Пендзин не виключає, що кремль штучно використовує енергетичні важелі, щоб штучно підвищити ціну на газ.

"Коли ми подивимося на те, що робиться на спотовому ринку, то сьогодні в Європі безпрецедентна ціна – 2800 доларів за 1000 метрів кубічних. Це при тому, що на сьогодні у ЄС при потребі у 100% закачали 70%. На сьогодні європейці вже достатньо серйозно потерпають", – вважає експерт.

Він додає, що у ЄС оголосили про зниження середньодобової температури у приміщеннях взимку до 16 градусів, що є "достатньо серйозними заявами".

Пересічний європеєць матиме малі можливості оплачувати ту комуналку, яка буде зимою. В такій загальній атмосфері ми починаємо чути від європейських політиків про те, що давайте тимчасово відновимо "Північний потік-2" і запустимо хоч трохи газу,

– розповів фахівець.

Пендзин констатував, що позиції європейських політиків не пов'язані з їхнім ставленням до України, позаяк це є висловленням тих відчуттів, що має їхній звичайний виборець.

Радимо Друг путіна Шредер виступив за запуск "Північного потоку-2" і передав російські пропозиції

Скандальна заява Німеччини: що відомо Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, заявив, що Німеччині потрібно запустити "Північний потік-2", щоб заповнити газосховища на зиму. За його словами, "немає вагомих причин", щоб не запускати газогін. При цьому віцеспікер Бундестагу зазначив, що Німеччина може закрити "Північний потік-2" після того, як резервуари для зберігання газу будуть заповнені.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на скандальну заяву віцеспікера Бундестагу. Дмитро Кулеба назвав те, що відбувається, "наркоманією". Глава МЗС також додав, що такі наміри абсолютно нераціональні.

В Офісі Президента наголосили, що тему "Північного потоку-2" потрібно закрити назавжди. В іншому разі це виглядає як підігрування терористам.

В уряді Німеччини відкинули ідею віцеспікера Бундестагу про запуск "Північного потоку-2". Зокрема, лідер Вільної демократичної партії та міністр фінансів Крістіан Лінднер не підтримує пропозицію свого партійного заступника Вольфганга Кубікі. Лінднер зазначив, що така ідея є "неправильною та абсурдною".

Вас також може зацікавити – у Німеччині хочуть перезапустити "Північний потік-2": дивіться відео