Угода щодо "Північного потоку-2" між США та Німеччиною: що відбулося та як реагує Україна

США та Німеччина уклали угоду щодо "Північного потоку-2". Попри обіцяні гарантії для України і можливі санкції проти Росії, договір викликав неоднознану реакцію, як українських ,так і міжнародних політиків та експертів. Українське МЗС вже звернулось за поясненнями до Берліна та Брюсселя.

Про що мовиться в угоді та як на неї відреагували в Україні та за кордоном – в матеріалі 24 каналу.

Головне тут США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку-2": якими будуть гарантії для України

Берлін та Вашингтон пообіцяли Україні гарантії

Про досягнення домовленостей стало відомо 21 липня. США та Німеччина погодились забезпечити офіційному Києву гарантії після запуску "Північного потоку-2". Про деталі резонансної угоди розповіла заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Берлін зобов'язався сприяти продовження угоди про транзит газу через територію України. Чинний договір дійсний до 2024 рок у.

у. Угоду планують продовжити щонайменше на 10 років.

Німеччина вводитиме санкції проти Росії , якщо та використовуватиме "газ, як зброю".

, якщо та використовуватиме "газ, як зброю". Україні слід працювати над зменшенням залежності від російського газу.

США і Німеччина доклали значних зусиль, щоб допомогти диверсифікувати постачання і джерела енергії України, з конкретними сумами у доларах і євро,

– наголосила Нуланд.

Частина американських конгресменів проти підписання угоди

Зазначимо, що частина американських конгресменів виступили проти підписання угоди між США та Німеччиною. Зокрема, співголова Групи підтримки України у Конгресі Марсі Каптур заявила, що проєкт лише збільшить вплив Володимира Путіна на Європу. Конгресвумен наполягає: за санкції проти "Північного потоку-2" у Конгресі голосували і вони є обов'язковими, а не вибірковими.

Не хотіли ризикувати відносинами з Німеччиною, – Держдеп

У Держдепі США пояснили мотивацію підписання угоду з Берліном. Мовляв. Вашингтон не хотів псувати відносини з німецькою стороною. Це підтвердив речник Державного департаменту Нед Прайс.

Будь-яка розумна людина вважала би, що санкції навряд чи зупинять "Північний потік-2". Тому, Адміністрація США вирішила, що за таких обставин не варто ризикувати підривом, істотним ускладненням наших двосторонніх відносин з нашим ключовим союзником (Німеччиною – 24 канал),

– сказав Прайс.

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Що каже про "Північний потік-2" Байден? Президент Байден вкотре наголосив, що зупинити російський проєкт було вже неможливо, адже він перебуває на стадії завершення – на 99%. Про це Президент Байден вкотре наголосив, що зупинити російський проєкт було вже неможливо, адже він перебуває на стадії завершення – на 99%. Про це глава Білого дому розповів після підписання угоди.

МЗС Німеччини пояснило пункт про санкції

У МЗС Німеччини пояснили положення договору щодо можливого введення санкцій проти Росії. Каральні обмеження ініціюватимуть, якщо Росія застосує агресію проти України. Санкції полягатимуть в обмеженні експорту російського газу.

Реакція України на підписання договору

Тим часом, українське МЗС надіслало ноти у Брюссель та Берлін. Окрім того, офіційний Київ ініціює консультації з Єврокомісією. Дмитро Кулеба наполягає, "Північний потік-2" загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

Відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію України з ЄС офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2",

– наголосив Кулеба.

Верховна Рада просить США та ЄС зупинити запуск проєкту

Український парламент, попри укладання угоди, звернувся із заявою до ЄС та США. Народні обранці просять західних партнерів посприяти зупинці запуску трубопроводу, адже цей проєкт ніколи не був економічним, а виключно геополітичним.

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Солідарний з колегами по парламенту спікер Дмитро Разумков. Він звернувся з відкритим листом до спікерки Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Голова Верховної Ради наполягає: "Північний потік-2" – це інструмент гібридної війни Росії.

"Північний потік – 2" слід розглядати як частину агресивної політики, яку Росія розгортає не лише проти України, а й проти всього західного світу. Добудова та введення в експлуатацію цього проєкту зробить можливим подальше нарощування Росією агресії проти України та потенційно проти інших європейських держав,

– написав Разумков.

Вітренко про договір щодо російського газопроводу

Разумков просить конгресменів, які загрожують енергетичній безпеці Європи та шкодять національним інтересам України.

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко виступив з критикою домовленостей між Вашингтоном та Берліном. Він не розуміє, як Німеччина може виступити гарантом транзиту газу через Україну.

Україна вже мала Будапештський меморандум, на який вона розраховувала як на гарантію безпеки. Будапештський меморандум № 2 для нас не є чимось привабливим,

– сказав Вітренко.

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Більше думок про угоду Байдена – Меркель

Мер Львова Андрій Садовий зауважив, що у питанні російського трубопроводу, Україні потрібно битись до кінця – навіть, якщо шанси малі.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса наголосив, що зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена 30 серпня може не розв'язати питання "Північного потоку-2". Для Вашингтона пріоритетними є саме відносини з Німеччиною.

Політолог Віктор Таран назвав гарантії, які пропонують в угоді, "красивими обіцянками". Адже санкції, які може ініціювати Берлін, у Євросоюзі можуть заблокувати "друзі Путіна".