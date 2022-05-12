План досі актуальний, – Труханов розповів, як окупанти намагались захопити Одесу

Мер Одеси Геннадій Труханов дав інтервʼю французькому телеканалу. В ньому він розповів, як окупанти намагались захопити Одесу.

Геннадій Труханов зазначив в тому, що кількість ракетних ударів збільшилася. – немає нічого дивного.

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Адже початково російські окупанти хотіли оточити, а також захопити місто Одеса.

Їхній флот неодноразово підходив до наших берегів. Вони просувалися на Миколаїв, але їх зупинили. Потім на Вознесенськ – знову зупинили,

– повідомив Геннадій Труханов.

"Тобто фактично той план, який у них був з першого дня війни, залишається сьогодні актуальним", – додав Труханов.

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