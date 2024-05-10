По всій лінії фронту важкі бої, – Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що щойно заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ. По всій лінії фронту тривають важкі бої.

Президент розповів, що напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим на Донеччині – приділяється особлива увага. Також зазначив, що Олександр Сирський доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам.

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Оборонні дії та посилення позицій на Харківщині

Близько 9 години вечора президент повідомив, що щойно була доповідь головкома Олександра Сирського.

По всій лінії фронту – важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр,

– підкреслив глава держави.

Також додав, що Головнокомандувач ЗСУ доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим захисникам і захисницям.

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