"Побачимо багато": яку зброю можуть надати Україні в результаті саміту в Бухаресті

Зустріч НАТО триває в тому ж залі, що й у 2008 році – тоді, під тиском Франції та Німеччини, Україні та Грузії не дали "зелене світло" у Альянс.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист із США Андрій Піонтковський. Він також зазначив, що ми дуже чекаємо завершення цієї зустрічі, адже почалась вона дуже обнадійливо.

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Виступ секретаря НАТО Столтенберга був натхненним – він навіть дозволив собі декілька незвичних речей.

Столтенберг висловив думку більшості країн-членів НАТО – зазначив, що всі країни платять високу ціну за цю війну, але – грошима, а Україна – кров’ю,

– каже Піонтковський.

Ще, на думку публіциста, вкрай важлива теза про те, що після завершення війни і перемоги, Україна стане членом НАТО.

Детальніше про зустріч НАТО у Бухаресті: дивіться відео

"На мою думку, такі слова Столтенберга справді відображають настрій у Альянсі і є реакцією на жахливі дії Росії в Україні. В такій атмосфері будуть прийматись серйозні рішення сьогодні", – переконаний Андрій Піонтковський.

Чи отримає Україна танки

За словами Піонтковського, є три способи зупинити російські злочини проти людства:

Системи ППО;

Ракети ATACKMS – це зброя стримування;

Україні потрібна зброя для наступу – танки та літаки.

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