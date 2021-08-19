Початок дороги до звільнення Криму, – ексглава МЗС про саміт Кримської платформи

В Україні 23 серпня відбудеться саміт Кримської платформи, в якому візьмуть участь 44 країни світу. Це свідчення того, що світове товариство не визнає Крим територією Росії.

Про це в ефірі 24 каналу сказав ексміністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. Він зазначив, що чекає від Кримської платформи позитивного, але складного старту.

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Протягом 23 серпня відбудуться дуже важливі зустрічі та обговорення. У рамках саміту працюватимуть кілька платформ, де обговорюватимуть і військово-політичні, і гуманітарні, і правові речі.

Тобто це початок певної дороги до звільнення Криму. Чи швидко це відбудеться? Сьогодні, на жаль, ніхто не може сказати,

– зауважив Огризко.

ООН та ОБСЄ не представлені на високому рівні

Огризко зазначив, що Кримська платформа має надзвичайно представницький склад. Як він розповів, можна привітати наших дипломатів з тим, що вдалося зробити дуже важливу й потрібну для України справу.

"Я, як кадровий дипломат, можу тільки аплодувати такому складу учасників. Однак мене здивувало, що такі 2 організації як ООН та ОБСЄ не будуть представлені на високому політичному рівні. Я кажу це з сумом", – розповів ексміністр.

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За його словами, обидві організації (щонайменше ООН у своєму статуті, а ОБСЄ де-факто) проголошують територіальну цілісність, недоторканість кордонів. Причиною цього може бути Росія.

"Це, мені здається, ще одне свідчення того, що багатостороння дипломатія, де присутня Росія, вона, на жаль, не є дієвою", – наголосив Огризко.

Володимир Огризко розповів про Кримську платформу: дивіться відео

Що відомо про Кримську платформу