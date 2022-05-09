Подарунок для Путіна на "день побєдобєсія", – Гудков про дату підписання Байденом ленд-лізу

Президент США Джо Байден сьогодні ввечері, 9 травня, підпише закон про ленд-ліз для України. Його підписання у такий символічний для Росії день зовсім не є випадковим.

Про це повідомив 24 каналу ексдепутат держдуми Росії Геннадій Гудков. Він зазначив, що такий крок Сполучених Штатів Америки може кардинально все змінити.

До теми Ввечері 9 травня Байден планує підписати закон про ленд-ліз для України

Подарунок для Путіна

Який класний подарунок підготував Джо Байден для Володимира Путіна на "день побєдобєсія". Ось тобі ленд-ліз,

– наголосив Гудков.

За його словами, варто лише згадати не таку вже давню історію. Тобто, чим саме закінчився минулий ленд-ліз від США під час Другої світової війни.

"Думаю, що це дуже добре. Таке собі яєчко до Пасхи вийшло", – додав ексдепутат держдуми.

Контроль повітряного простору

Він зазначив, що зараз усі бачать, як російська армія зазнає поразки й нічого не може з цим зробити. Утім, на жаль, українська теж не може зробити серйозних кроків, допоки в повітрі панує російська авіація, яка перетворює всі об'єкти в мішені.

Говорю про це, оскільки сподіваюсь, що Захід допоможе Україні закрити небо. Зараз їй потрібні бойові машини, винищувачі, сучасні системи протиповітряної оборони, аби вся зброя, яку доставили, не перетворювалась у бажані мішені для ураження російською авіацією,

– зауважив Гудков.

Він висловив сподівання, що зараз російську армію врешті "припруть до стінки" і знищуватимуть сучасною зброєю при, як мінімум, паритеті в повітрі. Саме тоді буде можливою реальна контрнаступальна операція, звільнення тимчасово окупованих Росією територій і початок воєнної поразки держави-агресорки.

Коли росіяни прозріють

Як зазначив Гудков, ймовірно тільки тоді бидлувате населення Росії, яке зараз відчуває якусь гордість за те, що вони знищують сусідній народ, здується, а, можливо, і прозріє.

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"Коли люди добряче отримують "по морді" у них починається переоцінка цінностей. Тільки добре отримавши по голові, є ймовірність, що у якоїсь частини населення мізки повернуться на місце", – додав Гудков.

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