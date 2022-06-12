Подарунок до "свята": з флагштоку в Каховці "загадково зник" російський триколор

У тимчасово окупованій Каховці місцеві патріоти зробили "сюрприз" для ворожих військових до "дня Росії". Вони стягнули з флагшток російський триколор.

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань назвав це "добрим ранком". Він опублікував на своїй фейсбук-сторінці фото з місця події.

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Доброго з Каховки. Був аквафреш – нема аквафрешу. Подарунок до дня оркостану,

– написав Хлань.



З флагштоку в Каховці зняли російський прапор / Фото Сергія Хланя

Окупанти на Херсонщині святкують "день Росії"

12 червня держава-агресорка відзначає "день Росії". Окупанти хотіли створити пропагандистську картинку про те, як в захопленій Херсонській області українці відзначають вороже свято, однак їм не вдалося. Концерт у Херсоні виявився жалюгідним. Артистів на ньому було більше, ніж глядачів.

Голова облради Олександр Самойленко розповів, що на ворожі урочистості прийшли 30 – 40 людей з сотень тисяч населення.

Водночас рух опору розвішав листівки для окупантів. На них вони можуть дізнатися про ліквідованих товаришів. Крім того, херсонці закликали російських військових здаватися в полон, якщо хочуть вижити.

В Оперативному командуванні "Південь" попередили про загрозу провокацій в Херсонській області. Зокрема, на так званих урочистостях до "дня Росії" ворожі війська можуть обстріляти скупчення людей. Звинуватити у цьому вони хочуть українських захисників.

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Останні новини про війну в Україні

Ввечері 11 червня росіяни завдали ракетного удару по місту Чортків Тернопільської області. 4 ракети окупанти запустили з Чорного моря. Унаслідок авіаудару постраждали 22 людей, серед яких діти. Більшість потерпілих – цивільні.

ЗСУ завдали нових втрат війську окупантів. Так, в Рубіжному наші захисники накрили командний пункт з чеченцями, а під Лисичанськом завдали удару по колоні росіян. Влучним пострілом українські оборонці атакували техніку окупантів, яка йшла попереду.

Чоловікам-українцям, які працюють в IT-сфері, можуть дозволити виїжджати з території нашої держави під час воєнного стану. Однак вони повинні будуть повернутися у встановлені терміни.

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