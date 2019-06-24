Податок на нерухомість 2019: коли і скільки треба заплатити

До 1 липня українцям надходять платіжки про нарахування податку на нерухомість за так звані "зайві" квадратні метри.

Нерухомість 24 з'ясовувала, як фізичним особам – власникам квартир і будинків платити податок на нерухоме майно у 2019 році.

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Як нараховується податок на нерухомість?

Оподатковуються так звані "зайві" квадратні метри, для фізичних осіб це:

- квартири площею понад 60 метрів квадратних;

- приватні будинки площею понад 120 метрів квадратних;

- квартира + будинок загальною площею понад 180 метрів квадратних.



Податок на нерухомість 2019: як нараховується

Ставку податку визначає місцева рада. У різних містах та областях України ця сума може відрізнятись, але за законом вона не може перевищувати 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр.

З 1 січня 2019 року мінімальна зарплата в Україні становить 4173 гривні.

У 2018 вона була на рівні 3723 гривні, оскільки податок на нерухомість нараховується за минулий рік, то максимальна ставка податку становитиме не більше 1,5% від цієї суми – тобто щонайбільше 55,8 гривень за 1 за "зайвий" квадрат.

Податок на нерухомість у містах України:

Київ, Одеса, Харків – 1% від розміру мінімальної зарплати (37,23 грн за кожен "зайвий" метр квадратний);

Львів – фізичні особи за одноквартирний, дачний чи садовий будинок будуть сплачувати 1%, а за квартиру у дво- чи багатоквартирному будинку – 0,5%;



Ставка податку на нерухомість у Львові відрізняється від інших міст України / Фото: 24 канал

Хто і коли сплачує податок на нерухомість?

Як ми вже знаємо, податок на нерухомість нараховується за попередній календарний рік.

Платіжки від Державної фіскальної служби мають надходити до 1 липня 2019. Сплатити суму, зазначену у них потрібно впродовж 60 днів з моменту отримання квитанції.

Якщо до 1 липня ви не отримали такої платіжки, зверніться до місцевого органу ДФС, щоб уникнути штрафу за протермінування оплати.

Юрист пояснив, чи треба платити податок на нерухомість за недобудований будинок площею понад 120 метрів квадратних.

Більше читайте у матеріалі: Як платити податок на нерухомість в Україні у 2019 році