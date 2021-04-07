На Одещину посеред квітня повернулися снігопади: жителі області діляться відео
На Одещині 7 квітня почав падати сніг. У мережі з'явилося одразу кілька відео із засипаними снігом клумбами, на яких вже почали рости квіти.
Джерело:"Думская"
Сніг почав падати в обідню пору в місті Подільськ, що на півночі області. Про повернення зими повідомили місцеві жителі.
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Снігопад у центрі міста: відео "Думская"
Детальніше про погоду Подільська
Наразі в місті температура сягає позначки +2 градуси та триває снігопад. За прогнозом, опади в місті будуть щонайменше до 5 години вечора.
Клумби Подільська під снігом: відео "Думская"
Де ще в Україні падав сніг
- Після незначного потепління та ясної погоди 6 квітня Львів припорошило снігом. Температура повітря опустилася нижче нуля. За даними гідрометцентру, потеплішає в місті лише за кілька днів.
- У низинних районах Закарпаття 6 квітня снігом замело дерева, що вже мали квіти. Зокрема, в Ужгороді розцвіли перші декоративні сакури, які тепер вкрились снігом.
- У Карпати 7 квітня повернулася справжня зима. У горах не лише почав падати сніг, а й температура опустилася нижче нуля. Зокрема, на вершині Чорногори зафіксували -13 градусів.
Жителі Подільська під снігопадом 7 квітня: відео "Думская"
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