На Одещині 7 квітня почав падати сніг. У мережі з'явилося одразу кілька відео із засипаними снігом клумбами, на яких вже почали рости квіти.

Сніг почав падати в обідню пору в місті Подільськ, що на півночі області. Про повернення зими повідомили місцеві жителі.

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Снігопад у центрі міста: відео "Думская"

Детальніше про погоду Подільська

Наразі в місті температура сягає позначки +2 градуси та триває снігопад. За прогнозом, опади в місті будуть щонайменше до 5 години вечора.

Клумби Подільська під снігом: відео "Думская"

Де ще в Україні падав сніг

Після незначного потепління та ясної погоди 6 квітня Львів припорошило снігом. Температура повітря опустилася нижче нуля. За даними гідрометцентру, потеплішає в місті лише за кілька днів.

У низинних районах Закарпаття 6 квітня снігом замело дерева, що вже мали квіти. Зокрема, в Ужгороді розцвіли перші декоративні сакури, які тепер вкрились снігом.

У Карпати 7 квітня повернулася справжня зима. У горах не лише почав падати сніг, а й температура опустилася нижче нуля. Зокрема, на вершині Чорногори зафіксували -13 градусів.

Жителі Подільська під снігопадом 7 квітня: відео "Думская"

Зверніть увагу! У вівторок, 7 квітня, прогнозували, що погода буде дощовою та похмурою. У східних регіонах стовпчики термометрів показали "весняну" температуру. Однак синоптики також прогнозували велику кількість опадів. На Заході ситуація – схожа, але подекуди трапляється сніг. Детальніше про погоду цього дня читайте за посиланням.