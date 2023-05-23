Клімкін припустив, чи події на Бєлгородщині можуть бути дипломатично вигідними Росії

Росія спробує використати події в Бєлгородській області на свою користь, щоб позиціонувати себе в ролі "жертви". Ці маніпуляції можуть мати частковий успіх у країнах незахідного світу.

Таку думку 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін. За його словами, країна-агресорка може навіть загрожувати загостренням у війні проти України. Схожого висновку дійшла й британська розвідка.

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"Росія намагатиметься позиціонувати себе як "жертву" якоїсь української квазітерористичної діяльності та загрожуватиме ескалацією. Ця логіка тепер лунає по всіх російських пабліках, і це розкручуватиметься далі", – сказав Клімкін.

Чи ризикує Україна втратити союзників

На думку колишнього очільника МЗС, у відносинах із Заходом фундаментальних загроз немає, оскільки він на нашому боці та виявляє глибоку солідарність. Однак усе не так просто з країнами Азії та Африки.

"Я вважаю, що нам потрібно звернути особливу увагу на комунікацію з незахідним світом. Там російські маніпуляції можуть бути частково успішними", – зазначив Клімкін.

Колишній міністр закордонних справ наголосив на потребі чітких тез про позицію України щодо таких питань:

що відбулося на Бєлгородщині;

мета цих подій;

який стосунок до цього має Україна.

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