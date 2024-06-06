В ОП відповіли, що змінило рішення партнерів щодо ударів по Росії

Країни Заходу дозволили нашій державі бити по території Росії переданою зброєю. Окупанти мають відчути, що не можна безкарно обстрілювати українських громадян.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що потрібно у повному обсязі переносити війну на територію Росії.

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Чому потрібно бити по Росії

Як наголосив Подоляк, Росія намагається подати себе як "монстра". Тому там постійно розповідають про якісь "червоні лінії" та "катастрофічні наслідки" від ударів. Але насправді Росія – жалюгідна, нікчемна країна з великою територією та ресурсами.

Росія завжди була на понтах. Там "у нас є червоні лінії" і так далі. Але коли ти починаєш об'єктивно ставитись до неї й паритетно завдавати ударів, то з'ясовується, що це — "колос", який можна зламати,

– сказав Подоляк.

У країнах Заходу побачили, що Росія буквально розміщує артилерію на прикордонних територіях та стріляє по мирній Сумщині, Харківщині тощо. Вони це роблять особливо нахабно, знаючи, що відповідь не прилетить. А ось тепер вона таки прилетить. Країни Заходу побачили, що не можна давати можливість Росії безкарно обстрілювати цивільних та готувати нові наступи.

Цей поступовий нонсенс став зрозумілим для представників політичних еліт інших країн. Вони розуміють — війна такого типу не може закінчитись певним компромісом шляхом України. Війна такого типу не може вестись непаритетно і непаралельно. Росія ж хотіла війну. Вона її автор. У міжнародному праві чітко написано, що країна-агресорка має бути повністю завантажена війною на своїй території. Давайте її завантажимо війною на її території,

– підкреслив Подоляк.

Удари по Росії: коротко